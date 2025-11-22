プロ野球日本ハムは22日、2026年シーズンに期間限定で着用する「エスコンフィールドユニホーム2026」を発表しました。

コンセプトは「エスコンフィールドそのもの」。黒を基調としているのは、球場の柱の色をイメージ。マットで高級感ある色調が特徴です。そして差し色には天然芝を表現した鮮やかなグリーン。襟元や胸の文字、キャップのチームロゴに配されています。

今回の発表に合わせ、ビジュアルを務めユニホームに袖を通したのは清宮幸太郎選手と万波中正選手、田宮裕涼選手。清宮選手は「エスコンフィールドを感じる緑が特徴的ですね。エスコンらしさがあふれるデザインになっていると思います」とコメントし、万波選手は「本当にかっこいいデザイン！土から芝が生えているデザインもこだわりがあってめちゃくちゃいいと思います」と絶賛。田宮選手は「緑が入っているのが新鮮だなと感じました。黒と緑のコントラストがかっこいいです」と気に入った様子を見せています。

なお、このユニホームは4月11日・12日のソフトバンク戦、4月17日〜19日の西武戦、4月21日〜23日の楽天戦の計8試合で着用されます。