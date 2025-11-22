列島各地から冬の便りが届くようになった11月。朝晩の気温が一桁まで下がり、温かい室内で過ごしたいと思う人が多くなるこの時期、暖を求めるのは人間だけではありません。いつのまにかカメムシが家の中に忍び込んでいたという人も多いのではないでしょうか。石川県金沢市のまちなかにある北陸放送本社でも、足元を見れば階段にカメムシの姿が…。

潰せば嫌な臭いに悩まされる厄介な害虫・カメムシ。彼らが集団で家に侵入してくるのは偶然ではなく、彼らが生き残るために行う切実な「越冬準備」です。

【寒さから逃れたい！ 「越冬本能」が引き起こす侵入…】

北陸の冬を前に、石川県ふれあい昆虫館には毎年必ずと言って良いほど寄せられる問い合わせがあります。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「秋の終わりになると来館者から『カメムシが家の中に入って来て臭い』『洗濯物にカメムシが付いている』といったカメムシに関する問い合わせが寄せられます。これらはクサギカメムシといって、昔から日本全国で生息しているカメムシです」

クサギカメムシは林があれば県内全域どこにでも分布しているほか、北海道から南西諸島まで日本全国で確認されています。

体長は1.5センチメートル程で茶褐色をしており、４月から活動が活発になります。

温かい時期は林の中で生活していますが、冬は暖かい屋内で越冬するため、家の中へと入り込んできます。

元々は木の皮の下で越冬していましたが、民家の方が温かく快適なため、侵入してくるようになりました。

特に冬場に気温が下がり、雪が降るなど寒い地域では家の中に侵入しやすい傾向があります。

【天日干しは要注意！ 暖を求めるカメムシが狙う「温かい場所」】

クサギカメムシは晴れた温かい日によく飛んでいます。

特に注意したいのが洗濯物。天日干しをしていると生地が温まり、カメムシが洗濯物にとまりやすくなります。

気づかずに室内へと取り込んでしまうことも多いため、この時期は外に干した場合は取り込む前に洗濯物をよく確認することが重要です。

また、温かい壁などに付きやすく、日当たりの良い林の近くにある住宅などは注意が必要です。

日中、温かい時に換気などで窓を開けていたり、ドアの隙間から侵入されるというケースが多いそうです。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「特に気を付けてほしいのが古い住宅です。新しい住宅は気密性が高いため隙間が少なく、カメムシが侵入しづらいように設計・施工されています。一方で、古い住宅の場合は隙間ができやすく、カメムシにとって侵入経路が多いと言えます」

【カメムシが悪臭を放つ原因は？】

住宅の中に入り込んでしまったクサギカメムシを潰してしまい、悪臭に悩まされたという人も多いのではないでしょうか。

カメムシは臭いを様々な用途に使用しますが、主に『外敵を追い払うため』と『仲間とコミュニケーションをとるため』の二つが挙げられます。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「カメムシの幼虫は背中に、成虫は腹部に臭いを発する臭腺を持っています。揮発性が高い液体で、放出すると速やかに蒸発して臭いが広がります。」

青臭い刺激臭はしっかり付着するとしばらく取れません。もしも付いてしまった場合は石鹸でよく手を洗ってください。多少残ったとしても、数時間もすれば臭いは取れます。

触れても臭い以外に人体への影響はありません。

【触っちゃダメ！ 専門家が伝授「無臭で外に出す方法」】

カメムシは外敵から身を守るための防御手段として強烈な悪臭を放つ液体を分泌します。

もしも部屋の中でクサギカメムシを発見した場合、手で触れずに追い払いたいものです。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「クサギカメムシは何かにとまらせてから外で払うと臭いを発さずに駆除できます。クサギカメムシが歩く先にチラシを置いたり、足元に差し込んだりしてチラシごと払うほか、箱で閉じて外に出すこともおすすめです」

クサギカメムシは変温動物のため、気温が０度を下回ると活発に動けなくなります。雪が降ると外でじっとして家の中へと入って来なくなるため、雪が降り始める時期までが注意の必要な期間といえます。

適切な対処法でクサギカメムシを侵入させず、快適な冬を迎えてください。