広島は２２日、サンドロ・ファビアン外野手とエレフリス・モンテロ内野手と来季契約を結んだと発表した。ファビアンは年俸１１８万５０００ドル（約１億８５３０万円）、モンテロは年俸７５万ドル（約１億１７３０万円）で、ともに再契約金５０万ドル（約７８２０万円）プラス出来高で来季が２年目となる。

今季前半戦は首位打者争いを繰り広げたファビアンは、１３８試合で打率２割７分６厘でチーム最多１７本塁打、６５打点をマークした。

「日本中の野球ファンの皆さんに楽しんでいただけるよう、これからも誠実で力強く、心を込めたプレーを継続していきます」

同じドミニカ共和国生まれのモンテロは、１０５試合で打率２割５分５厘、９本塁打、４１打点。８月には月間６本塁打を放ったときもあったが、開幕３戦目に右脇腹の肉離れで出遅れて規定打席には到達できなかった。

「球場の熱い声援、応援歌、そしてどんな困難な状況でも私たちを信じ続けてくださる気持ちが、私たちの背中をグッと押してくれます。今季のＮＰＢでの経験をいかし、来シーズンはチームの勝利に貢献できるよう全力でプレーします。ガンバリマショウ！」

ともに来季も打線の中軸として、今季以上の活躍が期待される。