女優白鳥玉季（15）が22日、都内で映画「金髪」（坂下雄一郎監督）公開記念舞台あいさつに、三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）らと出席した。

同作は、日本独特のおかしな校則、ブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道といった社会問題を背景に、岩田演じる中学教師の市川が、生徒たちの金髪デモに振り回されながら成長していく姿をシニカルに描いている。白鳥は、金髪デモを発案する板緑を演じる。

演じる板緑を「1を伝えるのに10を話す子で、そこが長所でもあり短所」とした。撮影で金髪姿の自分を見て「はじめは私じゃないって」とほほ笑みつつ、「これが板緑なんだって認識できて、毎朝現場でスイッチが入った」と振り返った。

その落ち着きぶりに、岩田から思わず「落ち着いてるね〜。すごいな〜って思っています」の感想が漏れた。

今年1年を表す漢字は「猫」とした。「今年から猫にはまって、猫を飼うために家を買いたい」と壮大な野望を語った。「時間があると猫カフェにいったり、まだいないのに猫砂を見たりしていました」と“猫愛”を披露。「ずっと好きだったと思うけど忘れていて、今年思い出した」と笑うと、好きな猫について「イメージは目つきが悪くて、顔がつぶれたペルシャ系を飼いたいです」と声を弾ませた。