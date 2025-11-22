「悪いとこ全部直すから！」「誰かボクたちに教えてよ」かわいいだけの話じゃない！共生するうえで起こりうる問題を描いた話題作【作者に聞く】
社会との摩擦、その「障壁」とともに生きていく――。食欲旺盛な「うさばに」は生えている食べ物を食べ尽くしては、土地を転々としていた。増殖して森を征服しようとしていた「ニンジンの森」にうさばにたちがやってくる。共生するうえで起こりうる問題をわかりやすく描いたメガネ学専攻さん(@8_senkou)の創作漫画「うさばに」を紹介するとともにインタビューを行った。
作者のメガネ学専攻さんは、ペットが「棚に隠しておいたご褒美用おやつの大袋を家族のベッドの上まで運びこんで、むしゃむしゃ貪り食っていた！」という微笑ましい事件をきっかけに、本作「うさばに」のストーリーを思いついたという。その姿に家族全員が思わず笑ってしまったが、同時に「食」に対しての一生懸命さに心を動かされ、「とんでもなく食いしん坊なキャラクターを描いたらおもしろいんじゃないかと思ったんです」と振り返る。
「うさばに」の制作では、特にうさばにたちの表情やポーズにこだわったそうだ。そのことについて、メガネ学専攻さんは「序盤では、うさばにたちが自由にころころ跳ね回るかわいい姿を、後半では読者の方々に共感していただけるように納得できるまで何度も描き直しました」と明かしてくれた。
また、メガネ学専攻さんは「うさばににとっての『食いしん坊』、オッチャンにとっての『動けない身体』といった各々の特性により発生する社会との摩擦、その『障壁』とともに生きていくということについて描きました」と、「うさばに」のテーマについても語った。
最後に、「うさばに」であえてフィクション感を強めた理由は、「元気なときも疲れているときも、誰でも気軽に読めて、少し笑顔になれるような漫画に仕上げたいという想いがありました」と、メガネ学専攻さんは教えてくれた。
絵本のようなかわいらしいテイストで、ユーモアとあたたかさが詰まった「うさばに」をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：メガネ学専攻(@8_senkou)
