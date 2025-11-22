atmos×New Balance別注『U1906RAC Blue Moon』

atmosによるNew Balance最新別注モデル『U1906RAC “Blue Moon”』が、2025年12月6日(土)に登場♡反転をテーマにオリジナルカラーを夜と月のイメージにデザイン。ブラック×シルバーにブルーのリフレクターが光を受けて幻想的に輝き、まるで青い月が夜空に浮かぶような存在感を放ちます。価格は20,900円（税込）、サイズは23.0cm～30.0cmまで展開♪

“Blue Moon”のデザインコンセプト

『U1906RAC “Blue Moon”』は、“表と裏”“光と影”のコントラストを表現したデザイン。オリジナルのホワイト×ゴールドが朝や太陽を象徴するのに対し、今作はブラック×シルバーで夜や月をイメージ。

反転カラーで昼と夜のバランスを表現し、ブルーのリフレクターが夜の光を受けて幻想的に輝きます。

軽やかで快適な履き心地

アッパーには『M1906RA』を踏襲したメッシュ素材を採用し、軽量で通気性のある履き心地を実現♡

ブラック×シルバーの落ち着いたカラーにブルーリフレクターのアクセントが映え、日常のコーディネートにも馴染む一足です。価格は20,900円（税込）、23.0cm～30.0cmで展開されます。

atmos店舗イベント＆購入特典

atmos BLUE Omotesando店では、12月12日(金)まで店内に直径2mの『Blue Moon』が登場♡11月20日(木)の新月には1日限定先行販売を実施。

購入者には抽選や先着でリングウォッチのノベルティをプレゼント♪オンラインショップでは11月18日(火)12時から抽選受付を開始します。

幻想的な夜を纏う♡atmos×New Balance

atmos×New Balance最新別注『U1906RAC “Blue Moon”』は、夜と月をテーマに幻想的なブラック×シルバーにブルーリフレクターを配した特別な一足♡

軽やかなメッシュアッパーで快適な履き心地を実現し、価格は20,900円（税込）。店頭イベントや購入者特典も見逃せない、冬の足元を彩るスニーカーです♪