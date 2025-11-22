「釜本邦茂 お別れの会」が２２日、東京都内のホテルで開催された。肺炎のため８月に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんを悼み、日本サッカー協会（ＪＦＡ）・宮本恒靖会長、川淵三郎相談役、日本代表の森保一監督ら４６８人が参列した。

ともにメキシコ五輪でプレーした横山謙三さん、幼少期からの仲でもあった二村昭雄さんらも参列。それぞれ、追悼の辞を送った。

横山さんは「君の功績は色あせることはありません。これからも日本サッカーの未来を明るく照らし続けてください。君がよく言っていた『日本がワールドカップで優勝するためには自分を超える選手が必要だ』と、そんな選手が現れることを願ってお別れします」、二村さんは「あなたは誰よりも早く学校へ来て、ボールを蹴っていましたね。高校の時には国体で、大学の時には天皇杯でそれぞれ優勝という輝かしい景色を見せてくれたあなたに、心から感謝申し上げる。あなたとサッカーができて幸せでした」と別れの言葉を述べた。