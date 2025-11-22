¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¶¶²¼»á¡¢¹â»ÔÈãÈ½¤·¤¿¤é¢ª£±ÀéËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¹³µÄÍè¤¿¤È¶ì¾Ð¡¡¡Ö¤¢¤ì¤ò¸«¤¿¤é¡×Ãæ¹ñÊ°³´¤Ç¤âÂæÏÑÈ¯¸À¤Ï¡ÖÀäÂÐÅ±²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡×
¡¡¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£²£²Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÇ°¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¹ñ²ñÈ¯¸À¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Î£Ø¤¬¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¶²¼»á¤Î£±£·Æü£ØÅê¹Æ¤òÏ¯ÆÉ¡£³°Ì³¾Ê¶ÉÄ¹¤¬ËÌµþ¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤È¶ÉÄ¹¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤Ë»Ç¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÏ´Ø·¸¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¤Ç°ÒÀª¤è¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢³Ø¼Ô¤Ê¤É¡£ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥¥ã¥óÁû¤°¤Ù¤«¤é¤º¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤Ë»Ç¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î·ö²Þ¤ÏÆüËÜ¤Î´°ÇÔ¡£¹ñÆâ¤Ç¤¤¤¯¤é°ÒÀª¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£Ìµ¤·¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢±ÜÍ÷¿ô£¹£·£²ËüÄ¶¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï±ê¾å¾õÂÖ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö£¹£·£²Ëü¡¢¤ß¤ó¤ÊÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»¿Æ±¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ·üÇ°¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î°ìÉô¤ÎÂç±þ±çÃÄ¡×¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¡£¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤È¤Çº£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÍ½»»°Ñ¤Ç¡Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¯¤éÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ËÁí¹çÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö²¾¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬Å±²ó¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¹â»ÔÀ¯¸¢»ý¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¶¯µ¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÇï¼ê³åºÓ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Æ¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤Éº£¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç£¹£·£²Ëü¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤¿¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÅ±²ó¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Âç»Ù»ý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÌµÅÞÇÉÁØ¤âÎ¥¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£