¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É³ÊÆ®²ÈÉ×¤¬à·ãÊÑá¡ÄÅÐºä³¨è½¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐºä³¨è½(32)¤¬à·ãÊÑá¤·¤¿³ÊÆ®²ÈÉ×¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ñ¥Ñ2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Îµ¢Âð¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÌÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤é¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÇ°»£±Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤Î¾Ð´é¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡É×¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎÁÒËÜ°ì¿¿(39)¤Ï¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÈ±¤¬¿¤Ó¡¢±¦É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»î¹ç¤Î»þ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«É½¾ð¤À¡£ÅÐºä¤âÆÀ°Õ¤ÎÊÑ´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾Ð´é¤ÎÊÑ´é¤¬1ÈÖ¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö½Â¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÐºä¤Ï2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°48¥¥íµé¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£20Ç¯8·î¤ËÁÒËÜ¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯8·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£