¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î°¦¹Ã¤Ò¤«¤ê(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÂçÛ»¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Éã¿Æ¤äÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤È¶á±Æ¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤´Î¾¿Æ¤¬¤¹¤´¤¤ÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¤´Î¾¿ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥É¤ä¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î¾Êý¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤À¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤¿´¶¤¸¡×¡Ö2¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°¦¹Ã¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î¤«¤é»Ð¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î°¦¹ÃÀé¾ÐÈþ¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¥Æ¥ó¥«¥é¥Ã¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£