元ＨＫＴ４８の渡部愛加里が２２日、初の写真集「渡部愛加里 １ｓｔ写真集 シアワセ」（宝島社）の発売を記念したイベントを都内で行った。

２３年３月のグループ卒業後、初の仕事。写真集のオファーを受け「最初は信じられない気持ちだったけど、うれしいが大きかった」と笑みを浮かべた。写真集ではお風呂やランジェリーのカットにも挑戦。同じ元ＨＫＴメンバーで仲の良い武田智加に写真集を見せたそうだが「ずっと悲鳴を上げながら見ていた。悲鳴とため息とすごい起伏が激しかった。ずっとお母さんみたいな気持ちで見てくれた」。ファンからも「見慣れない姿で、どういう気持ちになったらいいか分からないって感想をもらった」が、周りからの反応は気にしていないようで「けっこう頑張ったので、大人っぽいと思ってもらえたらうれしい」と声を弾ませた。

グループ時代の活動拠点だった福岡で撮影を行い、お気に入りの１枚には繁華街の中洲でのカットをチョイス。「ＨＫＴ４８に在籍している時は１８歳だったので、出かけるような街じゃなかった。年を重ねたんだなと思いました」と笑った。

卒業後の空白の２年間については「中高ずっとＨＫＴ４８だったので、何か勉強したいな」と服飾専門学校に通ったという。デザインなどを学び「できたらうれしいなみたいな感じ」とＨＫＴ４８の衣装をデザインする夢を膨らませる。今後は芸能活動を本格的に再開する予定で「色々な衣装を着るのが楽しかったので、モデルのお仕事とか、お話をするのが好きなのでラジオのお仕事とか…。枠にとらわれず色々なことに挑戦していきたい」と意欲を見せた。

タイトルにちなみ、幸せだったことには「写真集を発売できたこと。２０歳の記念、節目に一個大きなことができてうれしくて幸せでした」。出来栄えには、悩みながら「９５点。５点はこれからのびしろがあるかなということで」と語った。