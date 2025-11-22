日本サッカー史上最高のストライカーで、今年８月１０日に肺炎のため８１歳で死去した釜本邦茂さんのお別れの会が２２日、都内で開かれた。

釜本さんは、１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得した日本代表のエースで、同大会で７得点を挙げ得点王に輝いた。国際Ａマッチ７５得点は日本歴代最多。ヤンマー（現Ｊ１・Ｃ大阪）では日本リーグ最多の２０２得点。９３年のＪリーグ開幕時はＧ大阪を指揮した。その後は日本サッカー協会の副会長などを務め、２００５年に日本サッカー殿堂入りした。

指名献花を終えたプロ野球・ソフトバンクの王貞治会長は「ちょうど同じような年代で、釜本さんはサッカー界で活躍されていた。釜本さんのプレーは、本当に素晴らしかった。ダイナミックだった。ただ点を取るのではなく、プレーぶりそのものが、ファンの胸を引きつけた人だった。サッカー界で言えば、３０年くらい早く生まれちゃったのかなと。今の時代で活躍していたら、大変なスーパースターで、野球では長嶋さん、サッカー界では釜本さん、とそういう存在になったんだろうと思う。サッカー界は、今ではすごく人気がある。その土台には、釜本さんたちの頑張りがあったからこそだと思う。それは大いに喜んでいただき、この後のサッカー界の成長を、見守っていただければ」と故人をしのんだ。