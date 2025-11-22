日本サッカー史上最高のストライカーで、今年８月１０日に肺炎のため８１歳で死去した釜本邦茂さんのお別れの会が２２日、都内で開かれた。

釜本さんは、１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得した日本代表のエースで、同大会で７得点を挙げ得点王に輝いた。国際Ａマッチ７５得点は日本歴代最多。ヤンマー（現Ｊ１・Ｃ大阪）では日本リーグ最多の２０２得点。９３年のＪリーグ開幕時はＧ大阪を指揮した。その後は日本サッカー協会の副会長などを務め、２００５年に日本サッカー殿堂入りした。

日本サッカー協会の川淵三郎相談役は「初めて会ったのは（釜本さんが）高校生の時。スピードがあって、シュートが強烈なのにびっくりした。クラマーさんが、京都にすごい高校生がいる、『クマみたいだ』って言ったんだ。その時、古河電工と山城高校の練習試合だったと思うけど、我々が一方的に攻めていたんだけど、逆襲するとき、釜本一人でビューと走ってドカーンというシュートの強烈さがね。何がクマみたいだって、聞いていた話と違うなというのが第一印象。

（その後）東京五輪の前に約４か月くらい合宿をした。その時に見た釜本が、毎日うまくなっていくのに、びっくりした。今まであんな選手見たことがない。日に日にうまくなっていって、本当にこんな選手がいるんだというのがすごく印象深い。東京五輪でもそれなりに活躍したけれども、点を取るということで言うと不満足だったと思う。それがメキシコで７点取るところにつながる。

常に前向きに、点を取るということに自分の全精神を集中して戦っていた。僕がずっと一緒にプレーして、今の時代まで、彼みたいなスケールの大きい選手は残念だから出ていない。

野球でも大谷（翔平）選手みたい存在が出てきているんだから、サッカーも釜本クラスの選手が絶対出てくるに違いないと僕は期待している。この何十年間、釜本２世って言われた選手はいっぱいいるが、結局はそうはなり得なかった。それだけ偉大な、素晴らしい選手だったね」と当時を振り返り、別れを惜しんだ。