中尾明慶、仲里依紗＆長男との“お揃いTシャツ”家族写真公開「口元そっくり」「愛が溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】俳優の中尾明慶が11月21日、自身のInstagramを更新。10月18日に36歳を迎えた妻で女優の仲里依紗の誕生日会の様子を公開し、家族3ショットを披露した。
【写真】37歳俳優「口元そっくり」息子との写真
中尾は「そういえば仲さんの誕生日会はしてますよ！ちゃんと」と報告し、「なんかDM来てたから…誕生日やらない関係になってしまったんですか？的なやつが」と、ファンの声にユーモアで応じて誕生日会の写真を公開した。写真には、カラフルなユニコーンケーキを囲んで笑顔を見せる家族3人の姿が。ケーキには仲の生まれ年「1989」のキャンドルや仲の写真が飾られ、3人は仲の写真入りのお揃いTシャツを着用しており、誕生日を盛り上げるこだわりが随所に光っている。
中尾は「お祝いもして、バレンシアガも行って、膝ガクガク震えました」と明かし、「健康には気をつけて、これからも沢山の人に応援してもらえる人でいて下さいませ！と心から願います」と、妻への愛情とエールを込めたメッセージを添えている。
また、仲も自身のInstagramストーリーズで「GUCCIにも行きたいって伝え忘れた…」という一言とともに同じ写真をアップしている。
この投稿には、お祝いの言葉とともに「素敵な家族」「愛が溢れてる」「お父さんに口元そっくり」「息子さん、パパにもママにも似てる」「安心しました」「おしゃれな誕生日会」「お揃いTシャツが素敵」といったコメントが寄せられている。中尾と仲は2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
◆中尾明慶、笑顔の家族3ショットを披露
◆中尾明慶の投稿に反響
