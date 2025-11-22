夫婦役・松村沙友理＆白洲迅、お互いの良いところ明かす「実はね」【今日もふたり、スキップで】
【モデルプレス＝2025/11/22】俳優の松村沙友理と俳優の白洲迅がW主演を務める映像配信サービス・Leminoのオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』の最終話が、22日に配信される。「いい夫婦の日」にちなみ、2人からコメントが届いた。
【写真】松村沙友理＆白洲迅が手つなぎ
本作は、人気エッセイストの「ものすごい愛」による、時にはほっこりし、思わず笑ってしまう夫婦生活を綴ったエッセイを原案に、松村沙と白洲がW主演を務めた。着心地が良すぎるロックマンのトレーナーを取り会いや、寝相の悪い妻のために夫が最高のマットレスを探し求めるシーンも。また、夫がたぬきの置物に一目ぼれしたり、妻がバーのママに悩みを打ち明けたりと、夫婦2人暮らしのサイコーにハッピーで、楽しくって仕方がない日常の物語。あたりまえに隣にいる人をもっと大切にしようと思える、そんな「なんかいい」瞬間が詰まっている。
そしてこの度、本ドラマの最終話を11月22日（いい夫婦の日）に配信することを記念して、プレゼントキャンペーンを開始。キャンペーン対象者はLeminoプレミアム会員および本ドラマ視聴者で、詳細はキャンペーン特設ページより確認できる。（modelpress編集部）
【「お互いの良いところ」について（一部抜粋）】
白洲：松村さんはよく食べる、可愛い、キャラが立ってる。
松村：そこはみんな言ってくれるところですよ！それも嬉しいけど、もっと、僕しか知らないみたいな！
白洲：あのね、実はね、負けん気の強いところ。監督の無茶ぶりにも、とりあえずやってみようという気概がすごくかっこよくて、そこに女優魂を感じました。
松村：すごく嬉しいです。白洲さんは、撮影の合間に余裕がある時はいつもラーメンばかり食べていて、本当にラーメンが好きなんだなと思いました。
白洲：良いところを言ってくださいよ！でもラーメン好きなのは本当なので嬉しいです。
松村：いい夫婦の日常をぜひ最後まで見てください！
白洲：見てねー！
