辻ちゃん長女・希空（のあ）、美脚透ける私服ショット公開「脚が綺麗」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月21日、自身のInstagramを更新。お出かけショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】17歳辻ちゃん長女、大胆な美脚透けコーデ
◆希空、お出かけスタイル披露
希空は「だいすきな親友ちゃんとご飯に行きました」と綴り、グレーの花柄ニットに白のレイヤードスカート、厚底ブーツを合わせたコーディネートを披露。手にはぬいぐるみ付きのふわふわバッグを持ち、個性と可愛らしさが際立つ装いに。スカートのメッシュからは、すらりとした脚のラインがほんのり透けて見えている。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「おしゃれなコーデ」「どんどん大人っぽくなってる」「夜の街に映えるスタイル」「可愛すぎるんですけど」「脚が綺麗」「センス抜群」「本当にスタイルいい」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
