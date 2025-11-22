¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬½Õ½©À©ÇÆ¤«¡ª¡© ¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÏ¢ÇÆ¤«¡ª¡© ¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÈá´ê¤ÎGI½éV¤«¡ª¡©
¡Ú¸«¤É¤³¤íÆ°²è¡Û¥Þ¥¤¥ëCS¡Ãhttps://youtu.be/4QDU5cmUkpA
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡Ë¡£
½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ÈÊÂ¤Ö1600m¤ÎºÇ¶¯ÇÏ·èÄêÀï¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ëG1¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4 ÉãPalace Malice¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7 Éã¥ëー¥éー¥·¥Ã¥×¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°²ÌÓÇÏ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ê²´6 Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢1984Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢11·î¤ÎµþÅÔ³«ºÅ¤ÎÂè3½µÌÜ¤Ë¼Ç1600¥áー¥È¥ë¡Ê³°²ó¤ê¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿²¼È¾´ü¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¤¥éー·èÄêÀï¡×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Ë°ìÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÂÌÓ¤Î²øÊª¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¾åºÇ¶¯¥Þ¥¤¥éー¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÌ¾ÇÏ¤Ð¤«¤ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¤Ï³¤³°G1Í¥¾¡¸å¤Î³®Àû¥ìー¥¹¤Ç5ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤ò¸«¤»¡¢À¤³¦¤òÀ©¤·¤¿¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¸ÅÇÏ¥Þ¥¤¥ëGI´°Á´À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ïº£Ç¯¡¢½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ò¾¡Íø¤·¡¢¥Þ¥¤¥ëGI¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»Ë¾å9Æ¬ÌÜ¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¡£º£²ó¤Î½ÐÁö¤Ç½Õ½©¥Þ¥¤¥ëGIÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤é¤·¤¯Áö¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬1ÈÖ¶¯¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï2ºÐ»þ¤ÎÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥åー¥Á¥å¥ê¥Æ¥£S¡¢3ºÐ»þ¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢4ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤È¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇJRA¤Î¥Þ¥¤¥ëGI¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½©½éÀï¤ÎÉÙ»ÎS¤Ç¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°²ÌÓ¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡£
Á°Áö¤ÎÉÙ»ÎS¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£°²ÌÓ¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¼ê±þ¤¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°²£¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÔÎÌ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¡£
½©½éÀï¤ÎÉÙ»ÎS¤ÇÌó3Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢Àä¹¥Ä´¡£¥Þ¥¤¥ëGI¤ÏºòÇ¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¡¢º£Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤È¡¢¼Ç¡¦¥Àー¥È¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀË¤·¤¤2Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤³¤½Ç°´ê¤ÎGI¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤âÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥É¥Ð¥¤¥¿ー¥Õ¤Ç¤Ï¹á¹Á¤Î¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹¡¦¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢ー¤ò·âÇË¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÅö¥ìー¥¹¤Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Î»²Àï¡£2022Ç¯¤Ï4Ãå¡¢2023Ç¯¤Ï2Ãå¤È½ù¡¹¤ËÃå½ç¤ò¾å¤²¡¢ºòÇ¯¤ËÂÔË¾¤ÎGI½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
½©½éÀï¤ÎÉÙ»ÎS¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤âÉÙ»ÎS2Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
º£Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÏÈ½ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬7ÏÈ15ÈÖ¡¢¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤¬3ÏÈ6ÈÖ¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï8ÏÈ17ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
²áµî10Ç¯¤ÎÏÈÈÖÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢8ÏÈ¤¬4¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³°ÏÈ¤Î¹¥ÁöÎ¨¤¬¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤â7ÏÈ¤È8ÏÈ¤ÎÇÏ¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡£Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï11·î23ÆüÆüÍË¸á¸å3»þ40Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
