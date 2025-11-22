¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×ÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡©¿ÍÎàºÇ½é¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Î¶Ì¡ª
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤«¤é¡¢Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²òÀâ¡ª
¢£¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×ÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡Ä¡Ö¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¡×⁉
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ÄÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀâ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£
19À¤µªÃæº¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Î¶Ì¤Ï¾Ý²ç¤òÁÇºà¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¾Ý²ç¤Ï¤¹¤°¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Î¶Ì¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ï1Ëü¥É¥ë¤Î·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¡¢¾Ý²ç¤ËÂå¤ï¤ëÁÇºà¤òÊç½¸¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°õºþ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ï¶öÁ³¡¢¥Ë¥È¥í¥»¥ë¥í¡¼¥¹¤Ë¾ÀÇ¾¡Ê¤·¤ç¤¦¤Î¤¦¡Ë¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥ë¥í¥¤¥É¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Î¶Ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢·ü¾Þ¶â¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÌÀ¤³¤½¤¬¿ÍÎàºÇ½é¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀâ¤Ë¤Ï°ì¤ÄÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¥»¥ë¥í¥¤¥É¤ÏÅ·Á³¤Î¥»¥ë¥í¡¼¥¹¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¿Í¹©Åª¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤½¤³¤ÇÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æ²½³ØÅª¤Ë¹çÀ®¤µ¤ì¤¿´°Á´¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¼ù»é¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¼ù»é¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²½³Ø¼Ô¥ì¥ª¡¦¥Ù¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡£¥Ù¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡ÊÀÐÃº»À¡Ë¤È¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¿Í¹©Åª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥Ù¡¼¥¯¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤ò¤Ä¤±¡¢1909Ç¯¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡£°Ê¸å¡¢¥Ù¡¼¥¯¥é¥¤¥È¤ÏÍÍÑ¤ÊºàÎÁ¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½ºß¡¢¥Ù¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
