歌手の和田アキ子（75）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。父の職業について明かす場面があった。

オープニングトークで、天気のトークから子供の頃の夏休みの絵日記の話題に。和田は「最近凄いよね。月曜から火曜にかけての天気がわかるんだよ。夏休みに絵日記とか書いてる時に、一番困ったのが天気やったの。ちゃんと書いてる子に教えてもらわんと、雨やったかその天気やったかわからへんもん。私、3日まとめて書いたりしてたから」と懐かしんだ。

さらに「塾なんて私の小さい頃はそろばんとお習字ぐらいやったね、たぶん。武道は剣道とか柔道やったけど」と和田。和田自身はそろばんを習っていたといい、「みんな通ってたような気がするな」。アシスタントの垣花正アナウンサーは「今でも暗算速いですもんね」と指摘した。

さらに武道については柔道。というのも、実家が柔道場を営んでいたそうで、和田は「一応は遊んでただけ。親父が町道場の館長というか、先生やってたから、うまいこと。もう適当に級をいただいて」と告白。「もう忘れた、受け身もできへんもん」とぶっちゃけ。

和田は弟が3人おり、「弟たちはちゃんとやってるけどね」とし、うち1人は柔道で大学にスポーツ推薦で入ったほどの腕前だったことも明かされた。