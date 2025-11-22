ダイアン津田「吉野家ゴイゴイスー！」 令和ロマン松井ケムリ「僕に賭け事させないでもらっていい？」
きょう22日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）は、「吉野家が大好きなら何でもわかる吉野家王決定戦、知らんけど」で盛り上がる。
【写真】かまいたち、ダイアン津田、水田信二、令和ロマン松井ケムリが吉野家集結の図
かまいたち（山内健司、濱家隆一）が、ダイアン・津田篤宏、水田信二、そして松井をゲストに、吉野家でゲーム対決。最下位には罰ゲームが下される。
「我々世代は絶対に行ってます」とヘビーユーザーを自認する濱家が「成人男性としてこれの最下位が一番恥ずかしい」と豪語すると、津田も「何年食ったてきたか」とうなずき、山内、水田も同意。一方、松井は「社会勉強のつもりで」参加したという。「うちのパパもマジで吉野家食べます」と打ち明け、濱家が「当たり前やろ」とツッコミをいれる。
「目指せぴったり！吉野家1000円チャレンジ」では、水田が「負け覚悟で3000円くらい頼んだろかな」とルールを逸脱するなど、予想した品がそろうと全員が無言で牛丼をむさぼり食う。山内が「この5人でCMくるんちゃうか？」とつぶやくと、津田は「吉野家ゴイゴイスー！」とCMオファーに備えてアピールする。
「吉野家ベガスどっちが人気でショー」では、それぞれ10枚のコインが与えられ、テーマごとの2つの商品の人気上位を予想してベットする。ルールの説明を聞いたケムリは「僕に賭け事させないでもらっていい？」と苦笑し、全員がいっせいになだめる。「豚丼」対「から揚げ丼」の対決では、それぞれが考察するなか、松井が「トッピングにフォアグラとかなかった？」と担当者に質問。水田は「フォアグラに頼らなあかんような味ちゃうねん」とダメ出しする。
「吉野家うんちくダウト」は、パネルに掲示された10個の吉野家うんちくのうち、7個は事実で、3個は番組が作ったウソ。本当だと思ってしまうようなうんちくが並び、全員が頭を抱える。
最後の「吉野家ねぎ山崩し」では、ネギをたっぷり山盛りにした牛丼の上に半熟玉子をトッピング。玉子を落とさずに、ネギを多く取った人が勝ちというゲーム。ここで大胆な行動に出た濱家がドツボにハマる。
