ブラックバーン森下龍矢が決勝弾アシスト!! 上位プレストン撃破&2試合ぶり白星に貢献
ブラックバーンのDF森下龍矢が21日、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第16節プレストン戦(○2-1)で決勝ゴールをアシストした。
スタメン出場した森下は1-1で迎えた後半17分、ペナルティエリア後方の左からのFKでキッカーを担当。右足の正確なクロスでFWアンドリ・グジョンセンのヘディング弾をお膳立てした。
森下は今夏の加入後、これでリーグ戦11試合で1ゴール2アシスト。後半40分までプレーした。また、チームメイトのFW大橋祐紀は先発フル出場。19位ブラックバーンは4位プレストンを下し、2試合ぶりの白星を挙げた。
