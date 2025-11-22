天皇杯決勝スタメン発表! 初タイトル王手の町田、2連覇狙う神戸が国立競技場で激突
[11.22 天皇杯決勝 町田-神戸 国立]
第105回天皇杯は22日に国立競技場で決勝を行い、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。午後2時の試合開始を前にスターティングメンバーが発表された。
町田はJ1昇格から2年目で初の主要タイトル獲得のチャンス。準決勝から先発を入れ替えずに決戦に臨む。予想布陣は3-4-2-1。GKは今日が25歳の誕生日となる谷晃生で、3バックは左からDFドレシェヴィッチ、DF昌子源、DF望月ヘンリー海輝が並ぶ。ウイングバックは左がMF林幸多郎、右がMF中村帆高。2ボランチはMF中山雄太とMF前寛之。2シャドーはFW相馬勇紀とFWミッチェル・デュークで、最前線にFW藤尾翔太が立つとみられる。
神戸も準決勝からメンバー変更は無し。J1リーグ3連覇の夢は潰えたが、天皇杯2連覇という快挙を狙うべく、国立に立つ。予想布陣は4-1-2-3。GKは前川黛也、4バックは左からDF永戸勝也、DFマテウス・トゥーレル、DF山川哲史、DF酒井高徳。アンカーはMF扇原貴宏、インサイドハーフは左がFW宮代大聖、右がFW井手口陽介。前線3人は左からMF広瀬陸斗、FW佐々木大樹、MF武藤嘉紀が並ぶとみられる。FW大迫勇也はベンチスタートとなった。
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 44 新井栄聡
DF 50 岡村大八
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 23 広瀬陸斗
FW 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
