[11.22 天皇杯決勝 町田-神戸 国立]

　第105回天皇杯は22日に国立競技場で決勝を行い、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。午後2時の試合開始を前にスターティングメンバーが発表された。

　町田はJ1昇格から2年目で初の主要タイトル獲得のチャンス。準決勝から先発を入れ替えずに決戦に臨む。予想布陣は3-4-2-1。GKは今日が25歳の誕生日となる谷晃生で、3バックは左からDFドレシェヴィッチ、DF昌子源、DF望月ヘンリー海輝が並ぶ。ウイングバックは左がMF林幸多郎、右がMF中村帆高。2ボランチはMF中山雄太とMF前寛之。2シャドーはFW相馬勇紀とFWミッチェル・デュークで、最前線にFW藤尾翔太が立つとみられる。

　神戸も準決勝からメンバー変更は無し。J1リーグ3連覇の夢は潰えたが、天皇杯2連覇という快挙を狙うべく、国立に立つ。予想布陣は4-1-2-3。GKは前川黛也、4バックは左からDF永戸勝也、DFマテウス・トゥーレル、DF山川哲史、DF酒井高徳。アンカーはMF扇原貴宏、インサイドハーフは左がFW宮代大聖、右がFW井手口陽介。前線3人は左からMF広瀬陸斗、FW佐々木大樹、MF武藤嘉紀が並ぶとみられる。FW大迫勇也はベンチスタートとなった。

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 26 林幸多郎

MF 88 中村帆高

FW 7 相馬勇紀

FW 9 藤尾翔太

FW 15 ミッチェル・デューク

控え

GK 44 新井栄聡

DF 50 岡村大八

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 8 仙頭啓矢

FW 10 ナ・サンホ

FW 49 桑山侃士

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 11 武藤嘉紀

MF 23 広瀬陸斗

FW 9 宮代大聖

FW 13 佐々木大樹

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 本多勇喜

DF 31 岩波拓也

MF 14 汰木康也

MF 18 井出遥也

MF 2 飯野七聖

MF 25 鍬先祐弥

FW 10 大迫勇也

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行