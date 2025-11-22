声優・アーティストの岡咲美保が本日11月22日（土）に誕生日を迎え、YouTube Live生配信でファンミーティングと新曲配信について発表した。

来月12月20日（土）に開催する＜ファンミーティング vol.1＞では、撮り下ろし写真を使用したキービジュアルを公開。イベント特設サイトも新たに公開された。特設サイトではイベント実施内容や今回新たに公開されたグッズラインナップなどを確認することができる。イベントでは、岡咲と親交のある声優・田嶌紗蘭が第一部に、前川涼子が第二部にゲスト出演する。岡咲とゲストへの質問募集も受付中だ。

さらに、昨日11月21日（金）にはデジタルシングル「きゅんきゅるかわいい」が各音楽サービスにて配信スタート。“かわいい”というフレーズが曲中に数多く登場するライブ映えすること間違い無しの曲に仕上がっている。

そして来月12月12日（金）には新曲「ともだちごっこ」のデジタルリリースも決定した。こちらは「きゅんきゅるかわいい」とは違い、冬にぴったりなバラード曲になっているとのこと。

■＜岡咲美保 ファンミーティング vol.1＞ イベント特設サイト

https://okasakimiho.com/fanmeeting/vol1/ ○日時

2025年12月20日（土）

＜第1部＞ 開場13:00 開演13:45

ゲスト：田嶌紗蘭

＜第2部＞ 開場17:30 開演18:15

ゲスト：前川涼子

※敬称略 ○会場

ところざわサクラタウン パビリオンホールA

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3 ◯チケット一般発売中！

チケット価格：5,500円（税込）

チケット発売リンク：https://w.pia.jp/t/okasakimiho/

※プレイガイド、お申し込み画面記載の注意事項をご確認の上、お申し込みください

※3歳以上チケット必要

■デジタルシングル「きゅんきゅるかわいい」

各音楽サービスにて配信中 「きゅんきゅるかわいい」

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：本多友紀（Arte Refact） ▷配信一覧はこちら

https://okasakimiho.lnk.to/kyunkyurukawaii

■デジタルシングル「ともだちごっこ」

12月12日（金）各音楽サービスにて配信スタート 「ともだちごっこ」

作詞・作曲・編曲：塚田耕平