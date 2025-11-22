【ライブレポート】日向坂46、アリーナツアー『MONSTER GROOVE』を完走！「ツアーファイナル、全員出し切れー！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の最終公演が、11月21日に国立代々木競技場 第一体育館公演にて行われた。メンバーによる楽器演奏や、歌唱メンバーを入れ替えてのシャッフルユニットなど、数々の新しい試みが取り入れられた今回のツアー。その最後にふさわしく、メンバーもファンも達成感と高揚感に包まれる大団円を迎えた。

■「モンスター並みに盛り上がっていきましょう」（小西夏菜実）

始めに、ステージ上に設置された巨大な球状のオブジェが開くと、金村美玖と小坂菜緒の姿が現れる。最新シングルでWセンターを務めるふたりを筆頭に、二～五期生の全メンバーがステージに登場し、「NO WAR in the future 2020」をパフォーマンス。今回は重低音の効いたリミックスバージョンを使用しており、間奏では期別に激しいダンスも見せた。金村が「ツアーファイナル、全員出し切れー！」と活を入れ、ライブの開幕を告げる。

そして四期生による「夕陽Dance」へ。渡辺莉奈をセンターに、ダンサブルなサウンドに乗せて歌い踊った。そのままの勢いで、グループを代表するディスコチューン「キツネ」。アリーナ内に設置されたセンターステージと4つのサブステージ、そしてメインステージに全メンバーが展開し、ファンの間近でパフォーマンスした。

続いて、正源司陽子がセンターを務める「君はハニーデュー」。センターステージでは、360度を向くフォーメーションでファンにアピールし、大コールを受けた。

ここで本日最初のMC。キャプテンの高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）が、五期生の高井俐香が体調不良のため、この東京公演を欠席したことを報告する。金村は、2025年にこの国立代々木競技場 第一体育館公演ですでに計5日間ライブをしていることに触れ、その思い入れを語った。そして小西夏菜実が「男子ー、女子ー、盛り上がっていくぞー！」と声を出し、ツアータイトルにかけて「モンスター並みに盛り上がっていきましょう」と呼びかけた。

■メンバーによる楽器の生演奏も

照明がいったん暗転すると、スポットライトに照らされて小坂が登場。自身のセンター曲「Love yourself!」を独唱し、透明感のある声を会場に響かせる。2番からは他のメンバーも加わってパフォーマンスした。

続いて、松尾桜がセンターを務める「空飛ぶ車」。ミドルテンポのロマンチックな曲調で、幻想的な雰囲気を作り出した。そして四期生の正源司、藤嶌果歩、渡辺が「What you like!」をパフォーマンス。四期生屈指の美少女トリオに、ファンは声援を送った。

そして松田好花を中心としたMCへ。五期生の鶴崎仁香は、初めての全国ツアーで印象的だったものとして各地の食べ物を挙げた。メンバーの好みは様々だったが、鶴崎は仙台の牛タンがいちばんお気に入りだと語っていた。

ここからは、メンバーによる楽器の生演奏を挟みながら、シャッフルメドレーへ。期別曲やユニット曲を通常とは別のメンバーが歌う新しい試みだ。

まず、音ゲーが特技の大野愛実が、MIDIパッドを使って演奏。見事なビートを叩き出す。そして、ソファやテーブルなどの家具が置かれたステージを上村ひなのが走り回りながら、他のメンバーと「足の小指を箪笥の角にぶつけた」を歌った。

さらに、小坂、小西、平尾帆夏、松尾が「この夏をジャムにしよう」をパフォーマンス。藤嶌、宮地すみれらは、スタンド席の通路をトロッコで移動しながら「どうする？どうする？どうする？」を歌唱。2階席や後方の観客とも間近でコミュニケーションを取った。

■エレキギターを掻き鳴らす正源司陽子、ラップを披露する松尾桜

そして、正源司がエレキギターを掻き鳴らす。激しいロックサウンドをバックに、大野らがダンスを披露。そのまま「恋した魚は空を飛ぶ」へ。メンバーの感情の乗った表情が印象的なパフォーマンスになった。

ここで再び大野のMIDIパッドの伴奏で、松尾がラップを披露。有名ラッパーに直接指導も受けた松尾が、ガーリーな雰囲気で歌った。そして松田、森本茉莉がダブルセンターとして「ナゼー」。テクノポップサウンドに乗せて、間奏ではたっぷりダンスも見せた。

次は平尾のキーボード演奏。エモーショナルなメロディに乗せて、清水理央らが踊る。さらに「その他大勢タイプ」をかわいく歌った。

続いて、オレンジ色に変化したメインステージの球体が割れると、山下葉留花らが登場。すでに卒業した一期生が歌っていた人気ユニット曲「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」をパフォーマンスし、ファンから大コールを受けていた。

再びMCへ。先程、松尾が披露したラップ「何でも知りたガール」にかけて、石塚瑶季がメンバーの秘密に迫る。正源司に対して「なぜエレキギターを練習しているときは、ちょっとカッコ良い口調で喋るの？」など、メンバーの恥ずかしい一面を明かす暴露大会のようになっていた。また、11月19日に卒業セレモニーを行った河田陽菜が歌っていた「ナゼー」をパフォーマンスした森本は、河田を自分の中に降ろすために、チャームポイントの両エクボを必死に作っていたそう。これにメンバーからは「作れるものなの!?」と驚きの声が上がっていた。

■目に涙を溜めながら会場を煽る、松田好花

MC明けは、金村のドラム演奏から。迫力あるドラムソロを受けて、高橋が「ツアーファイナル、後半戦ぶち上げていくぞー！」と大煽り。そして、金村のドラム伴奏を加えたスペシャルアレンジで「あの娘にグイグイ」をパフォーマンス。

そのままの勢いで「好きということは…」へ。メンバーがセンターステージにも展開し、ファンと一緒にタオルを振り回して盛り上がる。センターの松田は、ツアーファイナルに感極まったのか、目に涙を溜めながら大声で会場を煽った。

ここで雰囲気が一変。激しくクールなダンストラックから、金村がセンターを務める「アディショナルタイム」へ。ロングバージョンの間奏では、いったいいつ呼吸をしているのかわからないような激しいダンスを見せ、日向坂46のアグレッシブな一面を見せた。

そして藤嶌の「ツアーファイナル、全員叫べー！」という迫力ある煽りで、四期生のライブアンセム「見たことない魔物」をパフォーマンス。間奏中には、藤嶌が「みんなに出会えて良かったよー！」と感謝を伝え、会場を盛り上げた。

さらに、すべてのステージとトロッコも動員し、全員で「愛はこっちのものだ 2025」。松田、山口陽世、清水、片山紗希ら、各期の煽り担当が次々とマイクを繋ぎ、大サビ前では高橋がイヤモニを外して「代々木ー、騒げー！」と絶叫。会場は熱狂で応えた。

再び雰囲気が一転、オーケストラサウンドをBGMに、金村と小坂が美しく舞う。そしてグループを代表する人気コンビ“なおみく”のユニット曲「See Through」をパフォーマンスする。

そのままWセンターを務める15thシングル表題曲「お願いバッハ！」へ。最高にハッピーな雰囲気で本編最後の楽曲を歌い終わり、ふたりはハグをして退場した。

■「一緒にライブを作り上げてくれるおひさまの存在に、すっごく支えられた2ヵ月間でした」（高橋未来虹）

アンコール明けの1曲目は、グループのデビュー曲「キュン」。シンプルなツアーTシャツに着替えたメンバーたちは、色褪せない名曲をフレッシュにパフォーマンス。

MCでは、グループ最多のセンター作を持つ小坂が、実は自身がセンター＝座長として回るツアーは今回が初めてだったことに触れ、「このツアーを通してメンバーみんなの笑顔を見られたことが、個人的にはすっごく幸せ」と語った。高橋は、新しい挑戦が多かった今回のツアーに不安があったことを告白し、「皆さんの期待は超えることができましたかね」と問いかける。会場から大きな拍手が起きると、高橋は込み上げる涙に声を詰まらせながら感謝を伝えた。

そして、グループに課せられた期待と未来への想いを歌った楽曲「Expected value」。間奏中に、高橋がグループを代表してスピーチをした。

「地方公演を乗り越えて、こうして代々木の地に戻ってきて、改めてこの長いようで短い2ヵ月が、もう幕を閉じようとしていることを実感しています。改めて、ここまで支えてくださったおひさま（日向坂46ファンの総称）の皆さん、本当にありがとうございました。私はツアーのセットリストが配られた日から、このツアーが本当に楽しみで。でも新しい挑戦も多くて、不安や緊張ももちろんあったんですけど。一緒にライブを作り上げてくれるおひさまの存在に、すっごく支えられた2ヵ月間でした。新しい挑戦も多いなか、メンバーはステージに立って見えている部分だけではなくて、本当にひたむきな努力を重ねてここまで駆け抜けてきました。それが皆さんの目にはどう映ったのでしょうか。もしよかったら聞かせてください。グループの現在地点と向き合うこと、それは時に悔しくて、もどかしい気持ちになることもありました。だけど、そういった気持ちを乗り越えてこそ、今日みたいにみんなで心から笑える日があるんだなと私は思いました。日向坂46は、誰かが落ち込んだりうつむいたりしたときに、そっと手を取って寄り添ってくれるメンバーもいたり、その手を強く引っ張ってくれるメンバーがいたり、本当に素敵な子たちの集まりなんです。そんなこのグループをたくさんの人に知ってほしいという想いで、強い気持ちを持って、このツアーに臨んできました。こんなに素敵なメンバーと、いつも愛を持って接してくださるスタッフの皆さんと、そして何より、どんなときも味方でいてくれて、助けてくれる、そんなおひさまと、このツアーが幕を閉じてもまだまだ見たい景色があります。これからも、日向坂46とともに横一列になって、歩いていってくれるとうれしいです。これからも、日向坂46の応援をよろしくお願いします」

■Wアンコールは、「誰よりも高く跳べ！2020」で大ジャンプ！

さらにこの日は、ツアー最終日にふさわしくWアンコールが発生。メンバーたちが全ステージに散らばって、グループの初期からのライブアンセム「誰よりも高く跳べ！2020」を歌う。大サビ前には、高橋が「おひさまー、跳べー！」と絶叫し、ファンとメンバーが一緒になって大ジャンプ。会場は揺れるような盛り上がりを見せた。

歌い終えたメンバーたちはマイクを下ろし、生声で最後の挨拶。「本日は、本当に、ありがとうございました！」という全員の声は、アリーナの後ろの席にも響いていた。

メンバーたちが退場したあとは、モニターでうれしい発表が。2026年1月28日、日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」が発売されることを告知。前日の公演では、2026年4月4日・5日に横浜スタジアムにてグループの周年ライブ『7回目のひな誕祭』が行われることも発表となった。

今回のツアーでは、メンバーによる楽器演奏や、シャッフルユニットといった新しい試みも取り入れられつつ、今までより多くのダンストラックも披露。2025年に加入したばかりの五期生も先輩たちと同じステージで踊り、ツアーを通して、アンコールではこれまでのすべての表題曲が披露された。メンバーたちにとってはプレッシャーのかかる内容だったが、クオリティの高いステージングとパフォーマンス力で、見事に期待値を超えてきたと言えるだろう。2025年に始動した高橋未来虹キャプテン体制の日向坂46は、2026年、さらに新しいものを見せてくれそうだ。

■セットリスト

1.NO WAR in the future 2020

2.夕陽Dance

3.キツネ

4.君はハニーデュー

5.Love yourself!

6.空飛ぶ車

7.What you like!

8.足の小指を箪笥の角にぶつけた

9.この夏をジャムにしよう

10.どうする？どうする？どうする？

11.恋した魚は空を飛ぶ

12.ナゼー

13.その他大勢タイプ

14.ハロウィンのカボチャが割れた 2025

15.あの娘にグイグイ

16.好きということは…

17.アディショナルタイム

18.見たことない魔物

19.愛はこっちのものだ 2025

20.See Through

21.お願いバッハ！

＜アンコール＞

1.キュン

2.Expected value

〈Wアンコール〉

1.誰よりも高く跳べ！2020

