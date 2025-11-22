¡Ö¤ê¤ó¤´¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ä¡ª¡×º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡ª¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¤Î¥ì¥·¥Ô
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó50Ê¬
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó170kcal¡¿1¥«¥Ã¥È¡Ê9¥«¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡Ë
º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡ª¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à
¡Ø¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¶Á¤¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙÊ¹¤¤¤¿¤é°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ø¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤ó¤´¥±¡¼¥¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬½é¤á¤Æ¡Ø¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤ì¤³¤ì30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿´Å¿Ý¤Ã¤Ñ¤¤¥±¡¼¥¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ëºî¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÈÄí¤Ç¤è¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥×¥Á¥Ð¥º¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥È¡¢º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢º£ÃÎ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊý¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê¸å¤ª¸«ÃÎ¤ê¤ª¤¤ò¡£
º£²ó¡¢¤ê¤ó¤´¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¡¢¡Ø¹È¶Ì¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ø¥°¥é¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¡Ù¤â¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¤Î¥ì¥·¥Ô
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¤ÎºàÎÁ¡Ê15cm¡ß15cm¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢·¿1ÂæÊ¬¡Ë
¤ê¤ó¤´¡Ê¹È¶Ì¡Ë...1¸Ä
Íñ...2¸Ä
º½Åü...50g
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë...50g
¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë...100g
ÇöÎÏÊ´...150g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼...¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼...¾¯¡¹
Ê´Åü...¾¯¡¹
²¼½àÈ÷
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢º½Åü¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÇöÎÏÊ´¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿¶¤ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Ê¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
£¡¡¤ê¤ó¤´¤òÈé¤´¤È¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¢¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡£¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿¶¤ê¡¢Í½Ç®¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢Ìó30Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤ä»þ´Ö¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢Ê´Åü¤ò¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï´ðËÜÅª¤Êºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬ÎÌ¤ÎÇöÎÏÊ´¤ò50g¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥ë¥ô¥¡¥É¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥±¡¼¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ê¤ó¤´¤Ïº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ²Ú¤ä¤«¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¡Ø¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤Îºî¤êÊý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Åß¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢¡Ø¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ý¥à¥Ý¥à¡Ù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹