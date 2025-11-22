コレで革命起こるぞ…！ぱっと見は普通の電池なのに500円！値段以上に価値ある100均商品

毎日使う家電で何気なく使っている電池。気づけばストックが減っていて、急に必要になったり、家中を探し回ったり…そんな小さな手間をまるっと解消してくれるアイテムがダイソーに売っています！主流のUSB Type-Cに対応していて、専用アダプター不要で充電できる手軽さが便利。繰り返し使えて経済的です！

商品情報

商品名：Type-C充電池

価格：￥550（税込）

定格容量：1.5V／1332mAh

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279720301

よくある充電式…じゃないんです！ダイソーの『Type-C充電池』

ダイソーの電池売り場を歩いていたとき、他の電池とは少し違うパッケージが目に留まりました。

単3形で、1本入りで550円（税込）という価格にまず驚き。なんでこんなにするんだろう？とパッケージをよく見ると、USB Type-Cで充電できるタイプでした。

今やどの家庭にも1本はあるであろうType-Cケーブルで充電できるのは嬉しいポイントです。

しかもこれ、従来の充電池ではなく、電池に直接ケーブルを挿して充電することができるんです！

専用の充電アダプターもドックも不要で、ケーブル1本でさくっと充電できるのが便利。

充電中は青いライトが点滅し、完了すると点灯に変わるので、状況がわかりやすいところも◎

繰り返し使えて経済的！お値段以上に価値がある！

毎日触るパソコンのマウスに入れてみたところ、何の問題もなくスムーズに使えました。

充電池は、ものによっては相性が悪くてうまく動かないこともありますが、これは特に違和感なく、普段の乾電池と変わらない感覚です。

充電すれば繰り返し使えるので、電池のゴミを減らせるのも嬉しいところ。交換しては捨てる、あの手間がかからないのは大きなメリットです。

使い切りの電池と違って、ストックが切れて焦ることもなし。頻繁に電池交換が必要なアイテムほど、この繰り返し使える仕組みが頼もしく感じられます。

ただし、充電式電池を使えない家電も一定数あるので、その点は注意が必要です。筆者の家でもおもちゃや照明の一部は使えないものがありました。

購入を検討している方は、使うものの目星をある程度つけてから買うのをおすすめします。

今回はダイソーの『Type-C充電池』をご紹介しました。500円という価格はダイソーの中では少し手が出しづらいアイテムですが、専用アダプター不要の手軽さや利便性を考えると、むしろお得と言えます。

対応家電には注意が必要ですが、それでも買う価値は大きいと思います。筆者の生活ではすっかり欠かせない存在になりました！

気になった方は、ぜひダイソーで探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。