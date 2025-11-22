太田屋は、「第三回ひなた短編文学賞」において独自に設けた「太田屋賞」の受賞作品を発表し、同賞初となる受賞作の映像化を決定しました。

過去最多となる応募数839作品の中から選ばれた珠玉の物語が、映像作品として新たな息吹を吹き込まれ、Web特設ページおよびイベント会場にて公開されます。

太田屋「第三回ひなた短編文学賞 太田屋賞」

映像公開日：2025年11月26日(水) 10:00より

公開場所：Web特設ページ、第54回ベストドレッサー賞会場

受賞作品：『新しい壁』（作者：高瀬な奈）

映像制作：Uka（演出・映像制作）、永池マツコ（朗読）

「ひなた短編文学賞」は、衣服の再生（リメイク）を通じて思い出を紡ぐ「ひなた工房」の活動に共感し、太田屋が2年連続で協賛している短編小説コンテスト。

今年度は新たに「太田屋賞」を創設し、受賞作『新しい壁』（高瀬な奈 著）を、映像クリエイターUka氏の演出と人気朗読家・永池マツコ氏の語りによって映像作品へと昇華させました。

文字で描かれた物語の世界観を、映像と音声でより深く、より情緒的に表現する試みです。

文学と映像の融合で届けるメッセージ

今回制作された映像は、Web特設ページでの公開に加え、日本メンズファッション協会が主催する「第54回ベストドレッサー賞」の会場でも特別放映。

また、受賞者には副賞として、映像作品の象徴的なシーンを装丁した「オリジナルアート掛け軸」が贈呈されます。

創業100年を超える太田屋が、供養やグリーフケアを通じて大切にしてきた「想いを繋ぐ」という理念が、文学賞という形を通じて地域や世代を超えて広がっていきます。

太田屋「第三回ひなた短編文学賞 太田屋賞」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 受賞作『新しい壁』を映像化！太田屋「ひなた短編文学賞」 appeared first on Dtimes.