◆プロボクシング 「ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド）

世界３階級制覇王者でスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）に転向し、１２月２７日にサウジアラビアの首都リヤドで初戦を戦う中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝の応援グッズが完成し、販売されることになった。２２日までに分かったもの。

中谷は現在、ＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と１２回戦に向け、米国ロサンゼルスで、スパーリングを中心とした強化合宿を実施中。実戦練習は週４日と意欲的だ。その中谷を応援しようというファンのため、マフラータオルやＴシャツ、パーカー（フルジップ）などのアイテムができ上がった。ツアーに参加するファンはもちろん、日本で応援する人にも一体感が生まれそうだ。詳細はｈｔｔｐｓ：／／ｊｕｎｔｏ．ｊｐ／ｓｔｏｒｅ？ｃｎｏ＝１まで。

サウジアラビアでの興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」は、中谷やスーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝ら国内のスーパーボクサー６人が参加する。来年５月に期待される井上尚とのビッグマッチをにらみ、ＷＢＣ、ＩＢＦの世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座のベルトを返上してスーパーバンタム級に階級を上げた中谷は現在、ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯで世界ランク１位。１位と２位が空位のＩＢＦでも３位と、４団体全てでトップコンテンダーとなった。ＩＢＦ１２位、ＷＢＯ１１位にもランクされるエルナンデスはかつて、井上尚のスパーリングパートナーを務めたこともある右構えのファイター。「バンタム級でしっかり結果を残せたのでスーパーバンタム級に挑戦したいと思った。パフォーマンス的にスーパーバンタム級の方がより良い戦いができる」と言う中谷は「無敗でパンチ力がある。すごく集中した戦いになる「（自分の）パンチ力に過信せず、しっかり自分のボクシングをしてダメージを与えていけたらと思う」と話している。

戦績は中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）。