ストック買い確定！まるでティッシュみたい！賢く使い倒してポイできる100均お掃除グッズ

ダイソーをパトロールしていると、まるでティッシュのように取り出せるマイクロファイバークロスを発見しました。キッチン周りから窓掃除まで、とことん使い倒した後にポイッと捨てられる画期的な商品。便利すぎてストック買いしたくなること間違いなしですよ。早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：マイクロファイバークロス（25枚）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：20cm×20cm

内容量：25枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480754680

ダイソーをパトロールしていると、使いやすそうなお掃除グッズを発見。その名も『マイクロファイバークロス（25枚）』。お値段は￥330（税込）でした。

まるでティッシュのようにマイクロファイバークロスを取り出せるアイデアグッズ。薄手で小さめなクロスが25枚入っており、使い捨てもしやすい商品です。

とことん使い倒せる！ダイソーの『マイクロファイバークロス（25枚）』

クロスの大きさは20cm×20cm。蛇口のような複雑な形にもフィットしてくれます。コンパクトなうえに自由に折りたたんで使えるので、細かいところもキレイにできるのが◎水拭きで汚れをしっかりキャッチしてくれるので、とても便利です。

ホコリはもちろん、水滴や油汚れにも対応してくれる優れもの。

薄手ですが汚れ落ちが良く、ピカピカになります♪

キッチン周りの掃除に使ったあとは、窓拭きに！

サッシやレールも掃除すると、ぎょっとするくらい汚れが取れます。クロスをとことん使い倒したら、そのままポイッと捨てればOK。これ1枚で家中の気になるところをキレイにできるので、お掃除のハードルも下がって重宝します♪

今回はダイソーの『マイクロファイバークロス（25枚）』をご紹介しました。

賢く使い倒してポイッとできる、ダイソーの便利なお掃除グッズ。マイクロファイバーのクロスが￥330（税込）で25枚も手に入るので、コスパも抜群です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。