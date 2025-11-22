６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が大人のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

菅田は２２日までに、自身のインスタグラムで「“ＳＮＩＤＥＬ”２０２５ ＨＯＬＩＤＡＹ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ｆｅａｔ． Ａｋｉ Ｓｕｄａ 大好きなＳＮＩＤＥＬさんのモデルをさせて頂きました！嬉（うれ）しいっ、！ホリデーシーズンにぴったりな、素敵なお洋服を沢山（たくさん）着させて頂きました 皆さんの冬がトキメキでいっぱいになりますように…是非ご覧下さい」とつづった。

投稿された写真では、グレーのトップスに黒スカート、ショート丈の白ワンピース、花柄のワンピースにブラウンのコートなど、複数の冬コーディネートを披露した。

この投稿には「超最強モデルのあきちゃん大好き」「超美人さん。あきちゃん凄（すご）い」「大人っぽいあきちゃん、かわいすぎ」「大人あきちゃん色っぽすぎるよ 可愛いアイドルからキレイなモデルまでこなす、あきちゃん超最強」「すっかりお姉さんになってて感動したよ」「私の理想の女性すぎる」「美しすぎる！」の声が多数寄せられている。