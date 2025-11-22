それすぐやめて！老け見え確実！NGアイシャドウ＆改善マニュアル

コスメコンシェルジュ、元美容部員のIkueです。年齢を重ねるほど、目元はちょっとしたメイクの違いで印象の違いを受けやすいパーツです。同じアイシャドウでも塗り方次第で、若々しく見えることもあれば、一気に“老け見え”することも…今回は、やりがちなNGポイントをプロが実践する改善テクまで解説します。

【詳細】他の記事はこちら

1．濃い締め色をガッツリ入れるのはNG

目を大きく見せようと一生懸命メイクをすると、どうしても濃い色を使ってしまいませんか？気づいた時には広範囲に濃い色をブワッとのせてしまっていた…そうなるとメイク直しするのも難しくなりますし、 目周りが暗くなり、影が強調されて老け見えしてしまうんです。

老け見えしないテクニックとしては、締め色は目のキワに細く入れるだけでOK。ほとんどの方が二重幅に広げたくなると思います。広範囲にはいれず、黒目の外側〜目尻だけに影を仕込むと、自然な陰影が生まれ立体感が出ますよ。

締め色はのせたら必ずぼかしていきましょう。無理なグラデーションではなく、影を作っていくイメージです。

下まぶた全体に濃い色 → クマ拡張で一気に疲れ顔

「目を大きく見せたい」と思って、下まぶたにも濃い茶色を全体に入れたりしていませんか？実はそれ、クマをより強調してしまい、老け＆疲れ見えしてしまうんです。特に涙袋のふくらみが目立ちにくくなった大人世代では、影が悪目立ちし、どんより目元に見えて逆効果！

イキイキした目元にするなら、下まぶたのアイシャドウは目尻1/3だけに薄く影を入れるようにする。黒目下〜目頭側は明るいカラー（シャンパンベージュやアイボリー）で光をプラスしましょう。

涙袋がふっくらして立体的に見えますし、血色が出ることで若見えさせることができます。

3．広範囲に色を入れるとまぶたが腫れぼったく見える

今は単色使いするのが定番のメイクにもなっていますよね。でも単色をガツンと広げ、アイホール全体に濃い色を塗ってしまうとNGメイクになってしまうんです。特に濃い色をアイホール全体に乗せてしまうと立体感がなくなり、のっぺりとした重い目元に見えてしまいます。

老け見えしないアイシャドウの乗せ方は「目尻側に色を寄せる」こと。縦のグラデーションではなく、横のグラデーションを意識してみましょう。

ベースは薄く、上に向かってグラデーションを。そしてアクセントカラーは目尻へ乗せていきましょう。この乗せ方をすると、目がキュッと上がった印象になり、若見えして見えるんです。

ポイントとしてはブラシで境目をぼかすようにグラデーションを作ること。これだけで自然な影と抜け感を両立できます。

4．ラメの使い方が間違っている → “若作り感”に直結

大粒ラメって手の甲に乗せて見るとすごくキラキラしてキレイですよね。でもこの大粒ラメは年齢を重ねた人には注意が必要なんです。

大粒ラメを広範囲につけると、まぶたの凹凸やしわを強調してしまい、「あれ？」と違和感を感じる浮いた仕上がりになってしまうんです。可愛いので使いたい気持ちはすごくわかります。しかし、ラメが主張し過ぎると肌だけ古く見える場合が多いのが大人世代のリアルなんです。

ラメを使うときは小粒で細かい光を放つものを、ポイントで使っていきます。まぶたの中央、下まぶたも中央の黒目下。この2点だけでOK！

粒が小さめで透明感の出るものがオススメです！

おすすめアイテムはこちらです。

ルナソル アイカラーレーション 18

セザンヌ ベージュトーンアイシャドウ 02

キャンメイク プランぷくコーデアイズ

今回は老け見えするNGアイシャドウとその改善策についてお伝えしました。大人の目元は、足すより、引き算。濃さより、陰影を意識することが大事です。古いメイクテクニックにこだわらず、どんどんアップデートしていきましょう！

明日からのメイクがグッと洗練されますように。