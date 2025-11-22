ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¡ÎÁÍýÃíÊ¸»þ¤Ë¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¸åÇÚ¤Ï¡Ö·ù¤¤¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¸åÇÚ¤Ï¡Ö·ù¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡Öµï¼ò²°¤Ç¸åÇÚ¤¬Íê¤ó¤À¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©¡×¤Ë²ÚÂç¤Î2¿Í¤¬²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©²¶¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¡£¸åÇÚ¤Î»Ò¤Ë¡È¤½¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¤¤¤¤Í¡É¤È¤«¡×¡£²Ú´Ý¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤¯´ÖÊÁ¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤¯»Ò¤È¤«¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç¥»¥ó¥¹½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤Ï·ù¤¤¡×¤È²Ú´Ý¡£¡Ö¤³¤ìÍê¤à¤±¤É¤É¤¦¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈËÍ¤â¤½¤ìµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤«¡£Á´Éô¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì±þ¼çÄ¥¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£