¡¡¹Åç¤Ï22Æü¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤È·ÀÌó¶â50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯Êð100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¡¢¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢84¥¥í¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ç¡¢22Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»11»î¹ç¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦97¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»156»î¹ç¤Ç23¾¡31ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦06¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤È¤âÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£