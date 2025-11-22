魔裟斗、6歳長男が軽々ジャンプ→肩の上に立つ“スゴ技”披露「やば！」「運動神経半端なくないっすか？」「呼吸が完璧」「スゴすぎる」
俳優・矢沢心（44）の夫で元K-1王者の魔裟斗（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。3姉弟の末っ子長男（6）と“スゴ技”を披露した。
【動画】「やば！」「運動神経半端なくないっすか？」“スゴ技”を披露した魔裟斗＆6歳長男
公開された動画では、「3、2、1」の掛け声に合わせて、長男がジャンプするとともに、魔裟斗が片手で持ち上げ肩の上へ見事に着地。その状態で立ったまま満足そうな笑顔を見せる様子が収められている。
この投稿にファンからは「すっごーい 呼吸が完璧！」「やば！」「スゴすぎる」「えいと君の運動神経半端なくないっすか？絶対スポーツの世界で成功しそう！」「かっこいいー!!!」「いつか、この子がマサトさんみたく、たくましい男になるの楽しみすぎる」「どちらも素晴らしいです 完全なる遺伝子」「エイトくんの笑顔が最高」「お父さんとこんな遊びできて楽しそう」「身体能力2人とも高すぎ〜!!」など、驚きの声が多数あがっている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女（13）、14年9月に次女（11）、19年1月に長男が誕生した。
