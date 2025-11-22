福井県立大恐竜学部の学生が２年次以降に学ぶ「勝山キャンパス」が来春、県立恐竜博物館の隣に開設される。

今後、多くの学生が移り住む勝山市では、恐竜学部の学生を対象にした「生活応援制度」を設けるなど、受け入れ体制を整えている。学生が住むことで、少子高齢化が進む地域の活性化につながることも期待されている。（立山光一郎）

今春、新設された同学部では、１年次は永平寺キャンパス（永平寺町）で主に教養科目を受講し、２年次からは勝山キャンパスで専門科目を学ぶ。１期生３４人のうち、８割強を県外出身者が占めており、市の調査では、約８割が２年次から勝山市に住む意向を持っているという。

市は今年度から、恐竜学部の学生を経済的にバックアップする制度を始めた。

市外出身の学生が市内で賃貸住宅を借りる際には、家賃の２分の１（上限月１万円）を助成。市外から転入する際には、引っ越し費用として５万円を支給する。

また、市外出身で賃貸住宅を借りる学生、市出身で市内在住の学生には、毎月１万円の「学び応援金」を支給する。キャンパスへの通学には車やバイクが欠かせないことから、維持費として車は月５０００円、バイクは月３０００円を補助。いずれも所有しない学生は、コミュニティーバスに無料で乗車できる。

今月から来月にかけては、県立大卒の市職員ら計１０人でつくるチームが永平寺キャンパスに赴く。恐竜学部生の相談に乗り、市の手厚いサポートをＰＲする。

◇

勝山市に大学キャンパスができるのは初めて。将来的には学部生ら１００人程度が市内に住むことが見込まれているが、現状では学生、単身者向けの賃貸住宅が不足している。そのため市は、建設費の助成制度も創設。１室２５平方メートル以上などの基準を満たした物件に学生が入居した場合、１部屋あたり最大１２０万円を補助する。

今月上旬には、キャンパスから車で１０分の同市本町に、この制度を活用した賃貸マンション「白亜紀ダイナ荘」が完成。来年３月からの入居を受け付けているが、すでに１０件以上の問い合わせがあるという。屋上を地元住民との交流の場にする予定で、オーナーの地元建設会社は「学生さんには地域を身近に感じてほしい」としている。市によると今後、さらに大規模な物件も計画されているという。

◇

市が学生の呼び込みに力を入れる背景には、少子高齢化がある。

勝山左義長まつりをはじめとする地域行事や、飲食店などのアルバイトで、若い担い手が不足。恐竜博物館というキラーコンテンツがありながらも、市内を周遊する観光客は少なく、消費額は伸び悩んでいる。

市は、学生の存在がこうした課題解決の一助となることを期待する。担当者は「恐竜の本場で学ぶ学生を応援し、将来的に勝山市に住んでもらえるようになれば」としている。