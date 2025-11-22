吉本実憂主演縦型ドラマ！宇久町観光協会『Gift(仮)』『Present(仮)』

宇久町観光協会は、五島列島最北端の島・宇久島の自然と文化を国内外へ発信するため、縦型ショートドラマ『Gift(仮)』およびショートフィルム『Present(仮)』の2作品の制作を決定しました。

島の美しい風景と普遍的な物語を融合させ、新たな映像表現で地域の魅力を届けるプロジェクトが始動します。

宇久町観光協会・縦型ショートドラマ『Gift(仮)』／ショートフィルム『Present(仮)』

公開予定：2026年1月

企画：宇久町観光協会

制作：株式会社filand

出演：吉本実憂、塩田みう、亮介、宇久島の皆様

本プロジェクトは、長崎県佐世保港から約60kmに位置する宇久島を舞台に、島の「自然と文化が息づく姿」を現代の若者の視点から描く試み。

SNS世代に向けた縦型ショートドラマと、より深く物語を掘り下げるショートフィルムの2軸で展開し、国内外の観客へ宇久島の魅力を発信します。

連動する2つの物語

縦型ショートドラマ『Gift(仮)』は、心を閉ざした26歳の主人公・成海が、宇久島の自然や人々との交流を通じて再生していく姿を描写。

アコウの巨樹や長崎鼻遺跡など、島を象徴するスポットが物語の背景として登場します。

ショートフィルム『Present(仮)』では、『Gift(仮)』から2年後の世界を舞台に、移住した成海と満月の夜にだけ現れる隣人・松浦すず（演：吉本実憂）との幻想的な交流を展開。

竜宮城伝説や神島神社の神楽といった島の伝承を織り交ぜ、現実と幻想が交錯する重層的な物語を紡ぎ出します。

宇久町観光協会『Gift(仮)』『Present(仮)』の紹介でした。

