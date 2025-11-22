「凄すぎる…！」佐久間Pプロデュースアイドル、ライブ前に熱々ラーメンを3分で完食「食べ方豪快でかわいい」
アイドルグループ・ラフ×ラフのメンバー、日比野芽奈さんは11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブ前に急いでラーメンを食べる動画を公開しました。
【動画】日比野芽奈、ギャップがすごい！ ラーメンを食す姿
この投稿にファンからは、「食べっぷりが良すぎて、ラーメン食べたくなってきました」「急いで食べて熱いの大丈夫？」「どんなに急いでいても自撮りは忘れないアイドルの鑑」「逆に遅刻しそうなのにガッツリ山岡家に入るあたり、若さを感じる」「食べ方豪快でかわいい」「ラーメン3分で完食は凄すぎる…！」との声が寄せられました。
日比野さんは、「日々のラーメン日記」というアカウントを開設するほどのラーメン好きで、Instagramでは長文でのレビューも行っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
フリルやリボンを多用したかわいい衣装と、前向きでハッピーな世界観の楽曲を歌いつつも、グループ主催で大喜利イベントを開催するなど、お笑いに特化したアイドルグループです。
(文:勝野 里砂)
かわいい顔して豪快な食べっぷりを披露日比野さんは「ライブに遅刻しそうで3分で朝ラーするアイドル」とつづり、1本の動画を掲載。ラーメン山岡家と思われるお店で、一心不乱にラーメンをすすっている様子が写っています。アイドルらしいかわいらしさと、麺の吸引力に大きなギャップが生まれており、印象的な動画です。
「ラフ×ラフ」とは？日比野さんが所属するグループ、ラフ×ラフは、2022年に開催された「佐久間Pアイドルプロデュースプロジェクト」の全国オーディションに合格したメンバーで構成され、グループ名には粗削りの“ラフ”と笑いの“ラフ”という2つの意味が込められています。
