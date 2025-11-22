ÁÆÉÊ¡ÖÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ëµã¤¯¤Ç¡×£Í¡Ý£±½à·è¿Ê½Ð¥³¥ó¥Ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤è¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇ¹â¤ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤¬21Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç22Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·»Äï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ß¥¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡ÖM¡Ý1¡×½à¡¹·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÀ¾30ÁÈ¤ÎÌ¾¤ò¸ÄÊÌ¤Ëµó¤²¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ß¥¡£¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÁÆÉÊ¤â¡Öº£¤Î¥ß¥¤¬½à·è¹Ô¤¯¤Î¡¢¤É¤ó¤À¤±¥à¥º¤¤¤«¡£¤è¤¦Ù¹¤Í¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¡£¥¨¥°¤¤¤Ç¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¤è¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ç¡£ºÇ¹â¤ä¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ï½Ð¤ó¤Ç¤¤¤¤¤â¤ó¤Ê¡£¤µ¤ä¹á¤Ç¤â¥Þ¥æ¥ê¥«¤Ç¤â½Ð¤ë¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ä¤±¤É¡¢¥ß¥¤Ï½ÐÂ³¤±¤Æ½à·è¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£µîÇ¯¤Ï½à¡¹¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤¥Í¥¿¤Ç¡£¤¢¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡£µîÇ¯¤Î½à¡¹¤¬¼¡¤Î½à·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¥ß¥¤¬·è¾¡¹Ô¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÁÆÉÊ¤â¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¡£Í¥¾¡¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ëµã¤¯¤Ç¡£¥Æ¥ìÄ«¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ç¡£¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÆ±»Ö¡£°ì½ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬å«¡¢¥¨¥°¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤Âè7À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢EXIT¡¢¥ß¥¤ÈTBS·Ï¡ÖÁú¹ß¤ê¥ß¥XIT¡×¤Ç¶¦±é¡£20Ç¯6·îËö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢22Ç¯3·îËö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¥ß¥¤Ï·»Äï¤ÎÚåÀ¸¤È°¡À¸¤Ç12Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£17¡¢18Ç¯°ÊÍè¤Î¡ÖM¡Ý1¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£