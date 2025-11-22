ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、デビュー5周年を迎え、公式ファンENGENE．（エンジン）のために多くのコンテンツ・プレゼントを企画した。

公式SNSを通じて、20日「2025ENniversary」タイムテーブルを公開した。

「ENniversary」とは、ENHYPENが毎年デビュー日（11月30日）を控え、全世界のENGENE．とともに過ごす祭りのようなイベント。今年のタイムテーブルによると、ENHYPENは、21日から30日まで多彩なコンテンツを披露する。毎年成長するENHYPENのビジュアルと、厚いケミストリーを見ることができる写真は、21日に公開され、24日にも公開する予定だ。

韓国メディアの毎日経済は22日「ハイライトは22日に行われる『ENHYPEN 5th ENniversary Night』。このイベントは、ENHYPENの過去5年間の旅路をともに歩んできたENGENE．のために設けられたイベントで、計3000人のファンをロッテワールド・アドベンチャーに招待し、特別な思い出を作る。イベントは、第1部では公演を実施、第2部ではアトラクションの搭乗やフォトゾーンなど、さまざまなプログラムで構成されている」と報じた。

続いて23日と25日にはそれぞれ5周年フォトイズムフレーム撮影ビハインド映像、ENHYPENとENGENE．に対する愛情を垣間見ることができる「ENniversaryマガジン」イベント。27日に予定された「Team EN−Pit Stop」というコンテンツも、ファンの好奇心を刺激する。デビュー記念日の30日には、5周年祝典とENHYPENの証明写真が公開され、10日間の祭りが終わる。

ソウル市の広報大使として活躍しているENHYPENは、ソウルデザイン財団とコラボし、デビュー5周年をさらに華やかに飾る。同メディアは「30日まで毎日午後6〜10時に、同市内の東大門（トンデモン）デザインプラザ（DDP）で行われる常設照明プログラム『Dream in Light』のテーマの1つとしてデビュー5周年『ENniversary』が含まれた。この期間には、東大門デザインプラザの222メートルの外観に沿って照明がENHYPENの代表曲『Polaroid Love』に合わせて色が変わり、まるで公演を見ているような生き生きとした没入感を与える」と伝えた。