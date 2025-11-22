元乃木坂46中元日芽香さん、第1子女児出産を発表「全力で守っていきたい」子どもの写真も公開
【モデルプレス＝2025/11/22】元乃木坂46で現在は心理カウンセラーとして活躍中の中元日芽香さん（29）が11月21日、第1子女児を出産したことがわかった。自身のInstagramストーリーズを通じて発表された。
【写真】第1子出産の元乃木坂、子どもの写真公開
中元さんは、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と出産を報告。「私たちのもとに生まれてきてくれたこの小さな命を心から愛おしく感じています。これから全力で守っていきたいという思いでいっぱいです」とつづり、「現在は退院し、娘の小さな日々の変化に目を向けながら静かな時間を過ごしております。お仕事の再開についてはまた改めてお知らせさせていただきます」と今後について伝えている。
中元さんは1996年4月13日生まれ、広島県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、芸能界入りを果たした。2017年に同グループを卒業し、2018年11月に心理カウンセラーとして活動を開始。2023年3月には5年間在籍した早稲田大学を卒業したことを明かしていた。そして、2024年2月に一般男性との結婚を発表。2025年7月4日には自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子出産の元乃木坂、子どもの写真公開
◆中元日芽香さん、第1子女児出産を発表
中元さんは、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と出産を報告。「私たちのもとに生まれてきてくれたこの小さな命を心から愛おしく感じています。これから全力で守っていきたいという思いでいっぱいです」とつづり、「現在は退院し、娘の小さな日々の変化に目を向けながら静かな時間を過ごしております。お仕事の再開についてはまた改めてお知らせさせていただきます」と今後について伝えている。
◆中元日芽香さん、乃木坂46・1期生として活躍
中元さんは1996年4月13日生まれ、広島県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、芸能界入りを果たした。2017年に同グループを卒業し、2018年11月に心理カウンセラーとして活動を開始。2023年3月には5年間在籍した早稲田大学を卒業したことを明かしていた。そして、2024年2月に一般男性との結婚を発表。2025年7月4日には自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】