「25歳までに結婚」が当たり前とされ、結婚が社会的責任とみなされていた昭和の女性。時代は変わり、現在は平均初婚年齢が夫31.1歳・妻29.7歳と大きく上昇しています。結婚の形だけでなく、「生涯を共にするパートナー」という存在そのものの捉え方も、大きく変わり始めています。丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、人生100年時代における新しい結婚観を考えていきます。

26歳以降は“売れ残り”…昭和の女性が背負ってきた「結婚観」

パートナーの話が出るなら、夫婦についても考えないわけにはいきません。知っておいてもらいたい、とても大切なことをお伝えしようと力がこもっています。なので、ちょっと長くなりますし、もしかすると受け入れ難いと感じるかもしれません。あくまでひとつの提案として捉え、自分なりの最適解を出す参考にしてください。

ここで質問です。あなたは結婚を経験しましたか。

いま60歳前後になる昭和30年から40年代生まれの女性は、婚期にはクリスマスケーキを引き合いに出されて、25歳までに嫁がせ、26歳以降は売れ残り呼ばわりされていました。就職してもどうせ腰掛けで、結婚したら寿退社するため、仕事の能力は期待されないことが多かったです。なんて失礼なといまなら思うけれど、当時は結婚が社会的責任で当たり前でした。

参考までに、現在の平均初婚年齢は夫が31.1歳、妻が29.7歳といわれています（厚生労働省人口動態調査令和4年調べ）。昨今では結婚しない選択も増えているようですし、夫婦別姓や事実婚なども浸透してきて、結婚の価値観が大きく変わる、まさに、過渡期でもありますね。

そんな過渡期に、結婚は1回限定と決めなくてもいいんじゃない？というお話です。

クリスマスケーキの売り時にあわせて結婚した方々へ、次の質問です。当初あった愛情、年数が経てば「愛」が消えて「情」だけになるといいますが、「情」はどのくらい残っていますか。もし1ミリもない、枯渇状態というなら、その関係を一度リセットしてみてはどうでしょう。

人生100年といわれるいま、結婚は3回くらいやっていいと私は考えています。その理由を説明していきますね。

超ラブラブ→些細なことで喧嘩…「1回目の結婚」はデート気分

まず1回目。出会って恋をして、この人のことを知りたい、この人とずっと一緒にいたいと、超ラブラブな気分のままはじまるのが1回目の結婚です。

若いふたりが一緒に暮らしはじめると、お揃いのマグカップ、歯ブラシ、リビングのカーテンをどれにしようかと、それはもう楽しいデートが続くと思いきや、途端に超リアルな「共同生活」がはじまります。食事の準備、後片付け、ゴミ出し、掃除や洗濯、お金の管理、いろいろな手続きなど、想像以上に相手にあわせることが続き、こんなはずではなかったと感じます。

とくに体調がしんどいときや、仕事が忙しいときに限って、なぜか相手も機嫌が悪かったりするもの。言い合いになったり、どちらかがグッと我慢してイライラを飲み込んだり。それでも、お互いを大切にしようとするのが夫婦の成長ですが、些細なことで喧嘩して、その流れで「別れよう」みたいになり、離婚していくのが少なくありません。

「恋」とは相手に求めることで、「愛」とは相手に与えること。まだまだデート感覚で結婚してしまうと、相手への愛を忘れてしまい、どうしてわかってくれないのか、どうしてやってくれないのかと相手に不満を訴えます。

こうした要求の応戦の果てに離婚へと向かいます。

子を育て、「戦友」として親の役割を果たす「2回目の結婚」

その経験から学び、やがて「この人となら家庭をもてそう」という相手にめぐり合い、2回目の結婚へ。子どもを産み育て、家を購入し、社会の役割として働き、お互い支え合い、父として母としての役割を果たします。正月の雑煮や家族の役割など、価値観や文化の違うお互いの家族との付き合いも、そつなくこなします。

ただこの時期、人生のなかで一番がんばらないといけない時期でもあるのです。夫婦が手を携えて乗り越える、まさに「戦友」という関係です。

がんばるにつれ「こうあるべきだ」「こうしなければ」といった信念や、相手に対する思い込みや考え方がぶつかり合います。家族だからこそ余計に踏み込みすぎるのもあって、無防備な一言で傷ついたり、傷つけられたり。さらに、お互いのここ一番という瞬間に、魔がさしたり、違う人を思っていたりすると、やがて行く道が逸れていきます。

いままで自己犠牲もいとわずやってきたのに、わかってくれない、わかり合えない。こうなると、子どもが大きくなるまでは我慢する、という選択をした瞬間から、静かに離婚の準備がスタートします。これが熟年離婚。

年金や財産など、分与できる法制度が整備され、具体的な相談サービスも豊富に整ってきたこともあり、子どもが成人したのを機に、定年したのを機に、というおわり方も増えました。

これがひとまず役割を果たし、ひととおりの人生を終えた、区切りとしての2回目の結婚でした。

定年を迎え、残りの人生をしがらみなくともに生きる「3回目の結婚」

そして、やっと自分のために生きることが許される定年を迎えます。

数えきれない挑戦と多くの手痛い失敗から気づきとあきらめを学びました。役割を終えたことで気兼ねをする人も減り、自分のこうしたい暮らしも定まってきました。しわしわ、よれよれ、たるみっぱなしの年輪が刻まれた自分の顔貌と体を眺めながら、人生の仕切り直しです。

そこに「そばにいてほしい」「そばにいたい」と思う人がいたら、それが3回目の結婚です。

子どもを産め、仕事と家庭を両立せよ、役割を果たせ、生活費を稼げ、そういう責任はもう完了。健康で生きがいのために働き、世の中のためになろうと考えている自分に「私もそう思う」と共感してくれたり、「一緒にやろう」と足並み揃えてくれたり、「もしかしたらそういうことじゃないのかな」と気づかせてくれたりするのがパートナー。

最期までの数十年、ともに手をつないでいこうというふたりに、余計なしがらみがない分、シンプルです。

ライフスタイルに合わせ、パートナーが変わってもよい

20代に出会ったパートナーと人生を全うできるならそれが何より。ところが、長い人生のあいだで、価値観の相違も生まれてきます。お互い行きたい道が違うなら、無理やり添い遂げるのは苦痛。であれば、結婚は解消してお互いの人生を行けばいい。そこに、また気の合うパートナーがいてくれれば最高じゃないか。

人生100年のうち、結婚期間が80年だとすると、社会の役割や人間の成長過程に合わせて3回くらいならパートナーが変わってもよいのではないか、ということです。

もちろん、お別れするときにはお互いの関わり方を振り返り、自分に足りなかったことに気づけば、次の結婚生活に活かしていけます。学びも3回目ともなると、理想型になっているはず。婚姻届は必要なら提出すればよいし、事実婚でもよいでしょう。いざというときの手続きだけ整えておけば、たいして問題はなかったりします。

誤解してもらいたくないのですが「離婚と結婚を繰り返しましょう」と推奨しているのではありません。夫婦という関係性をその都度振り返り、自分の足りないところを補い、パートナーに感謝をしながらお互い成長できる間柄でいようと努めてほしい、ということです。

その長年の努力の結果が、定年を迎えたいま、ある日お別れしたいと離婚届を突きつけられるのか、これからも末長くよろしくねと記念日に乾杯となるのか、成績表のように現れるのです。

◆ここまでのまとめ◆

●お互いを成長し合う夫婦の関係性こそ価値がある

●長い人生、ライフスタイルに合わせて結婚は3回くらいあってよい

丸山 法子

株式会社Rensa 取締役／福祉事業部 リエゾン地域福祉研究所 代表

