ANLANの新作美顔器♡RF・EMS搭載「ダブルポインター」で自宅ケア

世界19か国で展開し累計販売台数700万台を突破したビューティーテックブランド「ANLAN」から、新作美顔器「ANLANダブルポインター」が登場♡RFとEMSを搭載した2種類のヘッドで、顔や首、肩のコリをピンポイントでほぐしながらハリ感アップ。片手で扱えるコンパクト設計で、朝のむくみ改善や夜の集中ケア、すきま時間のリフレッシュにも最適な、自宅で手軽に続けられる美容習慣を叶えます。

RFとEMSで顔全体を効率ケア



「ANLANダブルポインター」は、多極ブラシヘッドでRFによる温熱ケアとEMSによる表情筋刺激が可能。

血行促進と引き締めケアで、むくみを抑えながらハリとツヤのある肌に導きます。忙しい朝や夜のスキンケアタイムでも、短時間で効率的にフェイスラインを整えられます。

ピンポイントでコリをほぐす2種のヘッド



単極ポイントヘッドは、まるでプロの指圧のように肩や首の深部のコリをほぐします。

バネ式構造で強さ調整が可能で、EMSが微弱電流で筋肉にアプローチ。多極ブラシヘッドと組み合わせれば、顔や首・肩の疲れを隅々までケアできます。

軽量コンパクトで毎日使いやすい



価格：12,800円（税込）



約93gのスティック型設計で片手でも操作しやすく、直感的なボタン操作でモード切替も簡単です。

RFモード約0.5～1時間、EMSモード約1.8～10時間の稼働が可能。充電もType-Cで約2時間、忙しい日常の隙間時間に手軽に使用できます。

発売日：2025年11月17日（月）

サイズ：約192.5×52.4×40.5mm

重量：約93g

充電方式：Type-C充電式（約2時間）

稼働時間：RFモード…約0.5～1時間、EMSモード…約1.8～10時間

電池容量：520mAh

付属品：本体／Type-C充電ケーブル／取扱説明書

自宅でサロン級ケアを手軽に♡



「ANLANダブルポインター」は、RFとEMS搭載の2種類のヘッドで、顔・首・肩のむくみやコリをピンポイントにケア♡

片手で扱える軽量設計と直感的操作で、朝のすっきりケアや夜の集中ケア、すきま時間のリフレッシュにも最適です。

公式サイトや楽天、Qoo10、Amazonで購入でき、自宅で簡単にサロン級の美容習慣を始められます。