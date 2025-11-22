市川團十郎（47）が22日、都内で「初春大歌舞伎」（1月3〜27日、東京・新橋演舞場）の取材会に、長女市川ぼたん（14）長男市川新之助（12）とともに出席した。

3人は夜の部「春興鏡獅子」で共演するほか、團十郎は昼の部「熊谷陣屋」「口上」、夜の部「児雷也豪傑譚話（じらいやごうけつものがたり）」に出演する。

恒例となった團十郎による初春の新橋演舞場公演。これまでは、新作や古典にアレンジを加えた演目に挑戦してきた。来年は古典が並んだことに、團十郎は「分かりやすく伝えることが1つの私のテーマでもあったんですが、昨今、急速に歌舞伎を見る方が増え、楽しんでもらえるような状況に入ってきたという肌感覚でございますので、古典を並べていくと決めさせていただきました。古典に向き合おうと思います」と話した。

「熊谷陣屋」は21年に亡くなった中村吉右衛門さんに教えてもらったという。約10年ぶりに熊谷次郎直実をつとめる團十郎は「9代目團十郎が形を作った演目ですが、私が初めてつとめさていただく時には父（＝12代目團十郎さん）がいませんでしたので吉右衛門のおじさまのところに行きました。教わったことを思い出しながら9代目や12代目の父がやっていたことを踏まえて、表現する難しさや楽しさを古典の中にちりばめていけたらと思います」と話した。

「春興鏡獅子」では、團十郎が小姓弥生後に獅子の精を、ぼたん、新之助が胡蝶の精をつとめる。團十郎は「1度はぼたんと新之助に、胡蝶を経験させなくてはいけないという義務感というものは私にございまして、もうぎりぎり最後の時期かなと思いました。2人は最初で最後の胡蝶かなと思っています」と話した。

ぼたんは「すごく大事な時間になると思います。父も言ったように、最初で最後の経験になるかもしれない胡蝶は、今まで以上に弟と稽古して、すばらしいものに作り上げるよう頑張っていきたいと思います」、新之助も「（春興鏡獅子を）家族全員でできるということがすごく幸せだなと思いました」と話した。

演目はほか、昼の部は「操り三番叟（あやつりさんばそう）」、歌舞伎十八番の「鳴神」、夜の部は新之助が出演する同じく歌舞伎十八番の「矢の根」。