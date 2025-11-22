一緒にドライブに行きたい出身県の有名人は？

ダイレクト型自動車保険を提供する「アクサ損害保険」は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳～69歳の男女を対象に、「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」を実施し、4,700名の有効サンプルを集計し結果をまとめています。

その調査結果のなかで「一緒にドライブに行きたい出身県の有名人」について“都道府県別の1位”が紹介されています（【画像をみる】から、ランクインした有名人の一覧表をご覧いただけます）。

それでは「都道府県別で1位にランクインした有名人」を見てましょう！

一緒にドライブに行きたい出身地の有名人 都道府県別の1位は？

「アクサ損害保険」の調査で、各都道府県の在住者（各都道府県100名）に、一緒にドライブに行きたいと思う、自身が住む都道府県出身の「有名人」と「その有名人を挙げた理由」を聞いたところー



北海道では「大泉洋さん」（物知りで話が楽しいから）

青森県では「王林さん」（青森の話をしてみたいから）

山形県では「ウド鈴木さん」（車中が賑やかになりそうだから）

福島県では「あばれる君」（ずっと一緒にいても飽きなそうだから）

群馬県では「井森美幸さん」（面白い人だから、話が弾みそう）

埼玉県では「菅野美穂さん」（明るくて会話も楽しそうだから）

千葉県では「マツコ・デラックスさん」（ドライブしながら悩みを聞いてもらえそうだから）

神奈川県では「桑田佳祐さん」（車のなかで歌ってほしいから）

富山県では「柴田理恵さん」（郷土愛が強いから）

山梨県では「板垣李光人さん」（可愛くて癒されるから）



がそれぞれ1位にランクインしています。

静岡県では「長澤まさみさん」（テンションが上がるから）

三重県では「西野カナさん」（歌が聴きたいから）

京都府では「吉岡里帆さん」（のんびりカフェ巡りをしてみたいから）

大阪府では「村上信五さん」（楽しい会話ができそうだから）

鳥取県では「イモトアヤコさん」（面白そうだから）

岡山県では「藤井風さん」（トーク番組で素敵だと思ったから）

徳島県では「米津玄師さん」（アカペラで歌ってほしいから）

香川県では「南原清隆さん」（多彩で楽しそうだから）

佐賀県では「はなわさん」（面白いし歌もうまいから）

長崎県では「福山雅治さん」（スマートに運転してくれそうだから）

大分県では「指原莉乃さん」（雰囲気を盛り上げてくれそうだから）

宮崎県では「今井美樹さん」（話しやすそうだし歌がうまいから）と「堺雅人さん」（話が面白そうだから）



が1位に挙がったということです。



車内を盛り上げてくれそうな「有名人」は？

次に、一緒にドライブに行ったら車内を盛り上げてくれると思う、自身が住む都道府県出身の有名人を聞いたところ、



岩手県では「大谷翔平さん」

宮城県では「サンドウィッチマン」

秋田県では「柳葉敏郎さん」

茨城県では「渡辺直美さん」

栃木県では「U字工事」

千葉県では「マツコ・デラックスさん」

石川県では「ダンディ坂野さん」

福井県では「高橋愛さん」

長野県では「藤森慎吾さん」

岐阜県では「伊藤英明さん」



が1位に挙がったということです。



愛知県では「大久保佳代子さん」「井戸田潤さん」

兵庫県では「陣内智則さん」

奈良県と和歌山県ではともに「明石家さんまさん」

島根県では「山内健司さん」

山口県では「やす子さん」

愛媛県では「友近さん」

高知県では「島崎和歌子さん」

熊本県では「コロッケさん」

大分県では「ユースケ・サンタマリアさん」

沖縄県では「ゴリさん」



が1位に挙がりました。

今回ランクインされた有名人はいかがでしたか？名前が挙がったどなたも、一緒にドライブに行ったことを想像するだけで楽しくなりますね。



筆者出身の岡山県は「藤井風さん」「大悟さん（千鳥）」がランクインしていました。もし、ドライブで藤井さんが生歌を聴かせてくれたら…、考えるだけでワクワクしてしまいます！燃えよ！





調査タイトル：47都道府県 ドライバー県民性調査2025

調査対象：自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳～69歳の男女

調査期間：2025年9月17日～9月24日

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

有効回答数：4,700サンプル（各都道府県 男女×年代均等）

調査協力会社：ネットエイジア株式会社