「福山雅治さんはスマートに運転してくれそう」「トーク番組で素敵だった藤井風さん」一緒にドライブに行きたい有名人は誰？【ドライバー47都道府県別1位は】
一緒にドライブに行きたい出身県の有名人は？
ダイレクト型自動車保険を提供する「アクサ損害保険」は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳～69歳の男女を対象に、「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」を実施し、4,700名の有効サンプルを集計し結果をまとめています。
【画像をみる】あなたの住む都道府県の「ドライブしたい人」1位は誰？一覧表
その調査結果のなかで「一緒にドライブに行きたい出身県の有名人」について“都道府県別の1位”が紹介されています（【画像をみる】から、ランクインした有名人の一覧表をご覧いただけます）。
それでは「都道府県別で1位にランクインした有名人」を見てましょう！
一緒にドライブに行きたい出身地の有名人 都道府県別の1位は？
「アクサ損害保険」の調査で、各都道府県の在住者（各都道府県100名）に、一緒にドライブに行きたいと思う、自身が住む都道府県出身の「有名人」と「その有名人を挙げた理由」を聞いたところー
北海道では「大泉洋さん」（物知りで話が楽しいから）
青森県では「王林さん」（青森の話をしてみたいから）
山形県では「ウド鈴木さん」（車中が賑やかになりそうだから）
福島県では「あばれる君」（ずっと一緒にいても飽きなそうだから）
群馬県では「井森美幸さん」（面白い人だから、話が弾みそう）
埼玉県では「菅野美穂さん」（明るくて会話も楽しそうだから）
千葉県では「マツコ・デラックスさん」（ドライブしながら悩みを聞いてもらえそうだから）
神奈川県では「桑田佳祐さん」（車のなかで歌ってほしいから）
富山県では「柴田理恵さん」（郷土愛が強いから）
山梨県では「板垣李光人さん」（可愛くて癒されるから）
がそれぞれ1位にランクインしています。
静岡県では「長澤まさみさん」（テンションが上がるから）
三重県では「西野カナさん」（歌が聴きたいから）
京都府では「吉岡里帆さん」（のんびりカフェ巡りをしてみたいから）
大阪府では「村上信五さん」（楽しい会話ができそうだから）
鳥取県では「イモトアヤコさん」（面白そうだから）
岡山県では「藤井風さん」（トーク番組で素敵だと思ったから）
徳島県では「米津玄師さん」（アカペラで歌ってほしいから）
香川県では「南原清隆さん」（多彩で楽しそうだから）
佐賀県では「はなわさん」（面白いし歌もうまいから）
長崎県では「福山雅治さん」（スマートに運転してくれそうだから）
大分県では「指原莉乃さん」（雰囲気を盛り上げてくれそうだから）
宮崎県では「今井美樹さん」（話しやすそうだし歌がうまいから）と「堺雅人さん」（話が面白そうだから）
が1位に挙がったということです。
＊記事で紹介できていない地域については【画像①②】にて紹介しています。
車内を盛り上げてくれそうな「有名人」は？
次に、一緒にドライブに行ったら車内を盛り上げてくれると思う、自身が住む都道府県出身の有名人を聞いたところ、
岩手県では「大谷翔平さん」
宮城県では「サンドウィッチマン」
秋田県では「柳葉敏郎さん」
茨城県では「渡辺直美さん」
栃木県では「U字工事」
千葉県では「マツコ・デラックスさん」
石川県では「ダンディ坂野さん」
福井県では「高橋愛さん」
長野県では「藤森慎吾さん」
岐阜県では「伊藤英明さん」
が1位に挙がったということです。
＊記事で紹介できていない地域については【画像③④】にて紹介しています。
愛知県では「大久保佳代子さん」「井戸田潤さん」
兵庫県では「陣内智則さん」
奈良県と和歌山県ではともに「明石家さんまさん」
島根県では「山内健司さん」
山口県では「やす子さん」
愛媛県では「友近さん」
高知県では「島崎和歌子さん」
熊本県では「コロッケさん」
大分県では「ユースケ・サンタマリアさん」
沖縄県では「ゴリさん」
が1位に挙がりました。
今回ランクインされた有名人はいかがでしたか？名前が挙がったどなたも、一緒にドライブに行ったことを想像するだけで楽しくなりますね。
筆者出身の岡山県は「藤井風さん」「大悟さん（千鳥）」がランクインしていました。もし、ドライブで藤井さんが生歌を聴かせてくれたら…、考えるだけでワクワクしてしまいます！燃えよ！
調査タイトル：47都道府県 ドライバー県民性調査2025
調査対象：自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳～69歳の男女
調査期間：2025年9月17日～9月24日
調査方法：インターネット調査
調査地域：全国
有効回答数：4,700サンプル（各都道府県 男女×年代均等）
調査協力会社：ネットエイジア株式会社