¡ÖÉ¬¤ºÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×À¾Éð¤¬ÂæÏÑ¤ÎÂçË¤¡¢ÎÓ°Â²Ä¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¡¡ºò½©¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÀï¤ÇÆÃÂçÃÆ
¡¡À¾Éð¤Ï22Æü¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤éÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥¯¥¦¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï73¡£
¡¡º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÎÓ¤Ï184¥»¥ó¥Á¡¢90¥¥í¤ÎÂç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¡¢2020Ç¯¤ËÅý°ì¤Ç32ËÜÎÝÂÇ¡¢99ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£ºò½©¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤Ï2¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜÀï¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î±¦ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ØÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Á¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎCPBL¤Ç¤â¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨3³ä1Ê¬8ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£23ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤ºÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê52¡Ë¤Ï¡ÖÎÓ°Â²ÄÁª¼ê¤Ï¡¢CPBL¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¡¦ÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¼´¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£Ç¯Âç¤¤¯À®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NPB¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÓ°Â²ÄÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤Ë³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂæÏÑ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£