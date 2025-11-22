藤田ニコル母・パチゆみ、息子をハグする写真公開「笑顔が可愛い」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】藤田ニコルの母でスポーツジムの経営者・パチゆみ（通称：ままるん）が11月21日、自身のInstagramを更新。息子とハグする姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】藤田ニコル母、息子と2ショット
パチゆみは「息子と旅時間」「家族や仲のいい友達とバイバイするときは、必ずハグ」とつづり、写真を投稿。緑色のキャリーケースを持った息子をニッコリ笑顔でハグしている、幸せな家族写真を公開している。
この投稿に「素敵な写真」「息子さんと旅行素敵」「楽しそう」「笑顔が可愛い」などとコメントが寄せられている。
“ままるん”の愛称で親しまれているパチゆみは、Netflixにて配信されたリアリティシリーズ「あいの里 シーズン2」（2024）に出演し、専門商社経営・タナさんとのカップル成立が話題を集めた。（modelpress編集部）
