TBS近藤夏子アナ「ヘビロテ決定」手作りスープ披露「プロの料理」「高級レストランみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/22】TBSアナウンサーの近藤夏子が21日、自身のInstagramを更新。手作りした本格的なスープを披露し、反響が寄せられている。
【写真】29歳TBSアナ「高級レストランみたい」話題のお手製スープ
近藤は「スープ大好き人間。＃海老のビスク を作りました」と、食欲をそそる赤い色のスープを披露。「自画自賛になりますがめちゃくちゃ美味しいーーっ 味見で2杯も飲んでしまった。濃厚！！」と満足の行く出来栄えで「これはヘビロテ決定です」とも綴っている。また「海老の頭で作るのはめんどくさすぎるので、桜エビで代用のお手軽さも魅力」と材料についても記している。
この投稿に、ファンからは「プロの料理」「高級レストランみたい」「本格的で美味しそう」「お皿も素敵」「桜えびでできるなんて」「レシピ教えて」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳TBSアナ「高級レストランみたい」話題のお手製スープ
◆近藤夏子、本格的手作りスープを公開
近藤は「スープ大好き人間。＃海老のビスク を作りました」と、食欲をそそる赤い色のスープを披露。「自画自賛になりますがめちゃくちゃ美味しいーーっ 味見で2杯も飲んでしまった。濃厚！！」と満足の行く出来栄えで「これはヘビロテ決定です」とも綴っている。また「海老の頭で作るのはめんどくさすぎるので、桜エビで代用のお手軽さも魅力」と材料についても記している。
◆近藤夏子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「プロの料理」「高級レストランみたい」「本格的で美味しそう」「お皿も素敵」「桜えびでできるなんて」「レシピ教えて」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】