中国の「"増えすぎたイノシシ"で被害 道路横切る大群も」

中国・遼寧省。民家の庭に現れたのは…1頭の巨大なイノシシです。

その体長は、自転車とほぼ同じ。その巨体で男性を追いかけます。庭にいた人たちも急いで建物の中へと避難。イノシシはその後、警察によって駆除されたといいます。

遼寧省では、およそ1週間前にも…

カメラが捉えたのは、猛スピードで自転車に突進するイノシシ。車の前を走り抜け、人を追いかけるような様子も。さらに…

「早く逃げろ」「早く逃げろ！」

市街地に10頭以上のイノシシが出没し、警察が出動する事態となっていました。

ロシア国境の地域でも、道路を横切る、イノシシの大群が。次々と雪煙を上げ、列が途切れることはありません。地元メディアによりますと、その数、50頭以上。止まっていた車のすぐ目の前を駆け抜けていきました。

中国では、2023年までイノシシが保護の対象となっていたため、生息数がおよそ200万頭にまで増え、農作物への被害も相次いでいるということです。

（11月21日放送『news every.』より）