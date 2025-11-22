俳優の妻夫木聡さん（44）が2025年11月15日、自身のインスタグラムを更新。「懐かしい場所に来た」といい、ドラマのロケ地で撮影された当時と今の新旧ショットを披露した。

「オレンジデイズと同じロケ地が使われています」

妻夫木さんは「懐かしい場所に来た」「オレンジデイズから21年」とつづり、自身が主演した人気ドラマ「オレンジデイズ」（TBS系／2004年）のロケ地を再び訪れた。

現在、妻夫木さんはドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）に出演中だが、ハッシュタグで「#6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」「#是非探してみてください」とコメントを添えている。

インスタグラムには、「オレンジデイズ」出演時には23歳だった若き日の妻夫木さんの当時の写真も添えつつ、「あの頃に思い描いた未来に自分はいるのかな」「答えはわからない」「でも、今を幸せだと思えるならそれでいいよね」と思いをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、グレーのコートを羽織り、ブルーが入ったマフラーをかけ、グレーのパンツというコーデ。木々をバックに、背中を壁にもたせかけ、コートのポケットに手を入れてポーズをとっていた。2枚目は同じ構図の昔の写真で、同じ場所で、同じくコートのポケットに手を入れた若き日の妻夫木さんがポーズをとっている。

この投稿には、「素敵な年齢の重ね方」「ずっと爽やかでかっこいい」「エモすぎて言葉になりませんんんんん！！！」「胸熱！！！！」「なんか泣けちゃう」といったコメントが寄せられていた。