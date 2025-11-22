『ズートピア2』“NO MORE映画泥棒”と史上初のコラボ 特別バージョン上映スタート
ディズニー・アニメーション映画の人気シリーズ最新作『ズートピア2』（12月5日公開）の上映予定劇場（※一部除く）にて、「NO MORE映画泥棒『ズートピア2』特別バージョン」 が期間限定で上映されている（11月21日から順次、2026年1月8日まで）。
【動画】『ズートピア2』インターナショナル版予告
日本全国の映画館でおなじみの盗撮防止啓発CM「NO MORE映画泥棒」が、ハリウッド映画と正式にコラボするのは史上初。「映画館に行こう！」実行委員会の全面協力のもと実現した注目企画となっている。
「ズートピア」シリーズは、動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが繰り広げるバディムービー。
今回上映される映像では、「NO MORE映画泥棒」でおなじみのカメラ男が、前作『ズートピア』で海賊版DVDの販売などを行っていたイタチのデューク・ウィーゼルトンからインスパイアされた“カメライタチ”に。そして、パトランプ男が、ジュディとニックにインスパイアされた“パトランプウサギ”と“パトランプキツネ”に。
ズートピア警察でバディとして活躍するジュディとニックが、映画館に現れた“カメライタチ”を追い詰め、映画泥棒防止の啓発を行うというスペシャルストーリーとなっている。ナレーションを務めるのは、ジュディとニックの日本版声優を担当する上戸彩と森川智之。ズートピアらしいユーモアの詰まった期間限定の特別映像を劇場のスクリーンで楽しんでほしい。
『ズートピア2』では、ジュディとニックが憧れの捜査官バディとして奮闘するも、とある任務で騒ぎを起こしてしまう。2人は、自分たちこそ最高のバディだと証明するため、ビーバーのニブルズら仲間の協力を得て、ズートピアの街にいるはずのない“ヘビのゲイリー”を追跡することに。その追跡はやがて“ズートピア誕生の裏に隠された驚愕の真実”へつながっていく──。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？なぜヘビたちは姿を消したのか？そして、最大の試練を前に、ジュディとニックの絆が試されることになる。
